MŚ 2026: Terminarz niedzielnych mecżów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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Przed nami czwarty dzień tego wydarzenia. Kibiców czeka moc piłkarskich wrażeń - rozegranych zostanie aż pięć meczów. Wszystko zacznie się już o północy od starcia Brazylii z Marokiem. Później Haiti zagra ze Szkocją, a Australia - z Turcją.



Podczas gdy w Polsce będzie trwał dzień, po drugiej stronie Atlantyku zapanuje noc. W związku z tym na kolejne sportowe emocje przyjdzie nam poczekać aż do naszego wieczora. O 19:00 na boisko wyjdą reprezentacje Niemiec i Curacao, a trzy godziny później - Holandii i Japonii.

MŚ 2026: Mecze 14.06. Kto gra, o której godzinie?

Grupa C: Brazylia - Maroko (00:00)

Grupa C: Haiti - Szkocja (03:00)

Grupa D: Australia - Turcja (06:00)

Grupa E: Niemcy - Curacao (19:00)

Grupa F: Holandia - Japonia (22:00)