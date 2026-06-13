Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 14.06. Kto gra? O której godzinie?

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Niedziela 14 czerwca to czwarty dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze czwartego dnia MŚ - 14.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu.

Piłkarze reprezentacji Brazylii w niebieskich strojach treningowych na murawie podczas przygotowań do meczu.
fot. PAP/EPA
MŚ 2026: Terminarz niedzielnych mecżów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski, czyli "amerykański sen"?


Przed nami czwarty dzień tego wydarzenia. Kibiców czeka moc piłkarskich wrażeń - rozegranych zostanie aż pięć meczów. Wszystko zacznie się już o północy od starcia Brazylii z Marokiem. Później Haiti zagra ze Szkocją, a Australia - z Turcją.


Podczas gdy w Polsce będzie trwał dzień, po drugiej stronie Atlantyku zapanuje noc. W związku z tym na kolejne sportowe emocje przyjdzie nam poczekać aż do naszego wieczora. O 19:00 na boisko wyjdą reprezentacje Niemiec i Curacao, a trzy godziny później - Holandii i Japonii.

MŚ 2026: Mecze 14.06. Kto gra, o której godzinie?

Grupa C: Brazylia - Maroko (00:00)
Grupa C: Haiti - Szkocja (03:00)
Grupa D: Australia - Turcja (06:00)
Grupa E: Niemcy - Curacao (19:00)
Grupa F: Holandia - Japonia (22:00)

Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ruszyły mistrzostwa świata! Polsat Mundial Cast - 12.06

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 