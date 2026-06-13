Nowa miotła w PZN-ie. Adam Małysz pogratulował Tajnerowi. "Zerwał kontakt ze mną"

W październiku ubiegłego roku Apoloniusz Tajner założył Kapitułę Honorowych Prezesów Sportu, której przewodniczył. - Chcemy sprawić, by związki korzystały z naszego doświadczenia, by nasza rola nie była czysto symboliczna - uzasadniał na spotkaniu założycielskim w Krakowie.



Wtedy się nie spodziewał, że w kwietniu środowisko wystąpi do niego z apelem o powrót na stanowisko prezesa PZN-u, po tym, jak Adam Małysz zrezygnował z reelekcji.



Poprzednio Tajner kierował związkiem w latach 2006-2022. Wcześniej, w okresie 1999-2004, trenował reprezentację naszych skoczków, gdy Adam Małysz święcił największe triumfy, na czele z trzema tytułami mistrza świata, srebrnym medalem IO w Salt Lake City oraz trzema zwycięstwami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

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Adam Małysz na odchodnym złożył sprawozdanie ze swej działalności. Zapewnił, co dokumenty finansowe potwierdzają, że zostawia PZN w lepszej kondycji finansowej, niż przejmował cztery lata temu. Na dodatek prolongował aż na cztery lata współpracę z Orlenem, dzięki czemu na konto PZN-u wpłyną 22 mln zł za każdy rok. Niemal wszyscy delegaci Walnego przyjęli tę relację, podobnie jak sprawozdanie finansowe. Wstrzymał się jedynie Apoloniusz Tajner.

Zarząd Małysza uzyskał absolutorium za całą kadencję przy jedynie dwóch głosach wstrzymujących, z których jeden należał do A. Tajnera.

Adam Małysz: Apoloniusz Tajner zerwał ze mną kontakt

- Zostawiam związek w bardzo dobrej kondycji i mam nadzieję, że moja misja będzie kontynuowana. Na odchodnym pogratulowałem prezesowi Tajnerowi zwycięstwa w wyborach. Zastanawiam się jednak, dlaczego się na mnie obraził, ostatnio w ogóle nie dzwoni, ani nie odbiera telefonów. Ciekaw jestem, skąd taka zmiana. Jest jedynym moim byłym trenerem, który zerwał kontakt ze mną - powiedział nam Adam Małysz.

Gumny zapewnia, że PZN będzie miał mocniejszą pozycję we władzach FIS-u

Wiceprezes PZN-u, a zarazem wiceprezydent Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu Wojciech Gumny zrelacjonował ostatnie wybory w światowej federacji FIS-u, w trakcie których nowym prezydentem został Alexander Ospelt.

- Nowy prezydent FIS Alexander Ospelt był kandydatem Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu. To mój dobry kolega, razem jeździmy na nartach, często się spotykamy. Nasza rola w FIS-ie z pewnością wzrośnie, FIS będzie się zmieniał. Na razie mamy nieformalne zebranie w lipcu. Jako Europejska Federacja mamy duży wpływ na FIS - powiedział Gumny.

- Nie znam osobiście pana Ospelta, ale polegam na opinii Wojtka Gumnego, któremu ufam - powiedział nam prezes Tajner.

Do nowego zarządu PZN weszli: Mirosław Graf z Dolnośląskiego Związku Narciarskiego, Aleksandra Pustołka ze Śląsko-Beskidzkiego ZN, Zbigniew Wuwer z ŚBZN, a także osoby, które zasiadały w obecnym zarządzie: Wojciech Gumny, Marek Pach i Rafał Kot z TZN-u oraz Jarosław Konior z ŚBZN.

Prezes Tajner zapewnia, że zdoła pogodzić obowiązki szefa związku z tymi posła na Sejm RP oraz członkostwa w sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.