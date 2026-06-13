Orlen Basket Liga: Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Koszykówka

Orlen Zastal Zielona Góra i Legia Warszawa w sobotę zagrają trzecie starcie finałowe Orlen Basket Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa na Polsatsport.pl.

Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu o mistrzostwo Polski rozgromili Orlen Zastal Zielona Góra 104:82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. Legioniści mocno odpowiedzieli zatem rywalom na poniedziałkową porażkę 74:77, również na własnym parkiecie. 

 

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Finałowa rywalizacja play-off toczy się do czterech zwycięstw. Kolejne dwa mecze odbędą się w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze.

 

W międzyczasie brązowy medal Orlen Basket Ligi po raz pierwszy w swojej historii zdobyli koszykarze Dzików Warszawa. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, PAP
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Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra. Kto mistrzem Polski?
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