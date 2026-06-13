Po porażce w pierwszym meczu finałowym (74:77), podrażniona Legia Warszawa w pokaźnym stylu zdominowała Orlen Zastal Zielona Góra, wygrywając 104:82.

Świetny mecz w barwach warszawskiego zespołu odnotował Andrzej Pluta, który zakończył spotkanie z 27 punktami i dziewięcioma asystami. Jayvon Graves mógł pochwalić się dziewięcioma zbiórkami, sześcioma asystami i takim samym dorobkiem punktowym.

W ekipie Zatalu brylowali Chavaughn Lewis (25 punktów) i Jakub Szumert (17 punktów).

- Zawodnicy zrozumieli, o co toczy się gra. Nasza pewność siebie i energia ofensywna były dzisiaj zdecydowanie inne, są jednak rzeczy, które nadal musimy robić lepiej, kontrolować "momentum". Jest 1:1, a zespół z Zielonej Góry wprowadzi swoje poprawki. Gra na ich terenie będzie bardzo trudna. Nie możemy się zrelaksować, tylko odpocząć i zacząć pracę nad kolejnymi meczami - powiedział po meczu trener Legii, Heiko Rannula.

Trzeci i czwarty mecz finałowy zaplanowano kolejno na sobotę i poniedziałek - oba odbędą się w Zielonej Górze.

Gdzie obejrzeć trzeci mecz finałowy ORLEN Basket Ligi?

Transmisja spotkania o brązowy medal ORLEN Basket Ligi między Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa od godziny 18:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz w Polsat Box Go.

MS, Polsat Sport