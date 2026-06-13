Po trzech sezonach w Rzeszowie zmieniła klub! Siatkarka zostaje w Tauron Lidze

Magda Kubas (rocznik 2004) to siatkarka grająca na pozycji libero. W 2023 roku przeniosła się z Legionovii Legionowo do Developresu Rzeszów i barwy tego klubu reprezentowała przez trzy kolejne sezony.

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Była zmienniczką Aleksandry Szczygłowskiej, ale zanotowała 50 występów w rozgrywkach Tauron Ligi, 26 z nich w minionym sezonie. Zdobyła z tą drużyną mistrzostwo (2025) i dwa wicemistrzostwa Polski, a także Puchar Polski.

"Po trzech latach spędzonych na Podkarpaciu, czas na zmiany i nowe wyzwania, ale tym razem w żółto-czarnych barwach. Serdecznie witamy w Mogilnie i trzymamy mocno kciuki, aby gra dla Sokoła była dla Ciebie ogromną przyjemnością" – poinformował klub w komunikacie.

Magda Kubas powędrowała z Rzeszowa do Mogilna, a w odwrotnym kierunku ruszyła Karolina Pancewicz. Była libero Sokoła będzie grała w Developresie.