Polska odpadła z mistrzostw świata 2026! Bolesna porażka Biało-Czerwonych

Inne

Polska przegrała z Irlandią w sobotnim meczu drużynowych mistrzostwach świata w darcie. Biało-Czerwoni, grający w składzie Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki, tym samym odpadli z turnieju.

Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej podczas meczu darta.
fot. PAP
Krzysztof Ratajski

Polacy zmagania rozpoczęli w czwartek, pewnie pokonując Portugalczyków 4:1. W drugim meczu zmierzyli się ze Szwajcarami i również wygrali 4:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok na dzień przed startem MŚ! Reprezentacja wycofała się z turnieju

 

Tym samym Ratajski i Białecki wygrali grupę E z dwoma triumfami na koncie, wywalczając awans do fazy pucharowej turnieju rozgrywanego w Niemczech. Niestety - odpadli już na etapie 1/8 finału. W sobotę Polacy przegrali z Irlandczykami - William O'Connor i Mickey Mansell wygrali 8:5 i awansowali do kolejnej fazy niemieckiej imprezy.

 

Tytułu broni Irlandia Północna, która w ubiegłym roku, w składzie - Josh Rock i Daryl Gurney, pokonała w finale Walię (reprezentowaną przez Gerwyna Price'a oraz Jonny'ego Claytona) 10:9.

 

Tegoroczny turniej World Cup of Darts rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, w niemieckiej hali Eissporthalle i potrwa do niedzieli. W walce o mistrzowski tytuł bierze udział łącznie 40 reprezentacji.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DARTINNEKRZYSZTOF RATAJSKIPOZOSTAŁESEBASTIAN BIAŁECKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Świetna forma reprezentantek Polski. "Nie spodziewałam się"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 