Polska odpadła z mistrzostw świata 2026! Bolesna porażka Biało-Czerwonych

Polacy zmagania rozpoczęli w czwartek, pewnie pokonując Portugalczyków 4:1. W drugim meczu zmierzyli się ze Szwajcarami i również wygrali 4:2.

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Tym samym Ratajski i Białecki wygrali grupę E z dwoma triumfami na koncie, wywalczając awans do fazy pucharowej turnieju rozgrywanego w Niemczech. Niestety - odpadli już na etapie 1/8 finału. W sobotę Polacy przegrali z Irlandczykami - William O'Connor i Mickey Mansell wygrali 8:5 i awansowali do kolejnej fazy niemieckiej imprezy.

Tytułu broni Irlandia Północna, która w ubiegłym roku, w składzie - Josh Rock i Daryl Gurney, pokonała w finale Walię (reprezentowaną przez Gerwyna Price'a oraz Jonny'ego Claytona) 10:9.

Tegoroczny turniej World Cup of Darts rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, w niemieckiej hali Eissporthalle i potrwa do niedzieli. W walce o mistrzowski tytuł bierze udział łącznie 40 reprezentacji.

BS, Polsat Sport