Polska - Ukraina. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Ukraina to kolejne spotkanie polskich siatkarzy w Lidze Narodów 2026. Wynik meczu siatkarzy - kto wygrał mecz Polska - Ukraina?

Siatkarze reprezentacji Polski świętują zwycięstwo na boisku podczas meczu Ligi Narodów.
fot. FIVB
Polska - Ukraina. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał? Liga Narodów

Pierwsze mecze tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy są rozgrywane w dniach 10-14 czerwca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów występuje po sześć zespołów, a każda z ekip w pierwszym tygodniu rozgrywa po cztery spotkania.

 

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Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozgrywa na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia są kolejno Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

 

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Polska - Ukraina. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Ukraina poznamy w niedzielę 14 czerwca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Ukraina w Lidze Narodów w siatkówkę, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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