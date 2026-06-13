Puchar Narodów w Sopocie dla Irlandii! Polacy walczyli z elitą, czas na Grand Prix.

Zacięta walka od pierwszego nawrotu

Od samego początku poziom rywalizacji był niezwykle wyrównany. Zawodnicy musieli zmierzyć się z technicznie wymagającym parkurem, który zaprojektował uznany włoski architekt Elio Travagliati.

W pierwszej rundzie bezbłędni okazali się Włosi, którzy jako jedyni zachowali czyste konto. Powody do dumy dali nam jednak Biało-Czerwoni. Dzięki fantastycznej i bezbłędnej postawie Przemysława Konopackiego, Polacy ukończyli pierwszy nawrót z zaledwie 8 punktami karnymi. Pozwoliło to na zajmowanie wysokiego, 4. miejsca i rozbudziło apetyty przed finałową rundą.

Drugi nawrót przyniósł presję i dynamiczne zwroty akcji, które zweryfikowały tabelę wyników. Dotychczasowi liderzy, Włosi, nie wytrzymali napięcia i stracili prowadzenie.

Polscy reprezentanci udowodnili, że potrafią rywalizować. Prawdziwy popis dali: Hubert Polowczyk I Przemysław Konopacki. Obaj zanotowali bezbłędne przejazdy, wywołując euforię na trybunach. W ostatecznym rozrachunku Polska wywalczyła solidną, 8. lokatę.

Irlandzka zimna krew w dogrywce

Dwa podstawowe nawroty nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. O ostatecznych wynikach musiała zadecydować bezpośrednia rozgrywka, do której z dorobkiem 8 punktów karnych stanęły ekipy Irlandii oraz Argentyny.

Presję jako pierwszy testował Argentyńczyk Jose Maria (Jr) Larocca, jednak popełnił jeden błąd na przeszkodzie. Chwilę później na parkurze zameldował się reprezentant Irlandii – Shane Breen. Doświadczony jeździec popisał się precyzją, zachował czyste konto i przypieczętował triumf swojej drużyny! Zwycięski skład reprezentacji Irlandii: Shane Breen, Alexander Butler, Max Wachman oraz Billy Twomey.

To nie koniec emocji. Niedziela pod znakiem Grand Prix!

Puchar Narodów jest już historią, ale Sopot nie zwalnia tempa. Przed kibicami zgromadzonymi na Hipodromie i kulminacyjny punkt całych zawodów to niedzielne Grand Prix o Puchar LOTTO.



Czy Polacy podtrzymają dobrą passę z konkursu drużynowego i włączą się do walki o indywidualne podium? Emocje na sopockim Hipodromie w niedziele gwarantowane.

Annamaria Sobierajska