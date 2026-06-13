Anglicy ofiarami przestępstwa! Szokujące sceny na mundialu
Skradziono sprzęt treningowy piłkarskiej reprezentacji Anglii przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City – poinformowała lokalna policja. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Zatrzymano dwie osoby.
Reprezentacja Anglii została okradziona podczas transportu sprzętu.
Według doniesień brytyjskich mediów, wśród skradzionych przedmiotów są piłki oraz buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć w sobotę, a pierwszy trening mają zaplanowany na niedzielę.
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Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz rozegra dopiero 17 czerwca. Jej rywalem będzie Chorwacja. 23 czerwca zmierzy się z Ghaną, a cztery dni później z Panamą.Przejdź na Polsatsport.pl
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