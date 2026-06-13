Anglicy ofiarami przestępstwa! Szokujące sceny na mundialu

Piłka nożna

Skradziono sprzęt treningowy piłkarskiej reprezentacji Anglii przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City – poinformowała lokalna policja. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Zatrzymano dwie osoby.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Anglii na boisku, jeden z nich jest w zbliżeniu w okręgu.
fot. PAP/EPA
Reprezentacja Anglii została okradziona podczas transportu sprzętu.

Według doniesień brytyjskich mediów, wśród skradzionych przedmiotów są piłki oraz buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć w sobotę, a pierwszy trening mają zaplanowany na niedzielę.

 

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Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz rozegra dopiero 17 czerwca. Jej rywalem będzie Chorwacja. 23 czerwca zmierzy się z Ghaną, a cztery dni później z Panamą.

MS, PAP
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