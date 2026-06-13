Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy. Głośny transfer o krok

Świderski wyjechał z Ekstraklasy w styczniu 2019 roku. Opuścił wówczas Jagiellonię Białystok i przeniósł się do PAOK-u Saloniki. Następnie grał także w Charlotte, Hellasie Werona i Panathinaikosie, w którym występuje do dziś.

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Od kilku miesięcy media spekulują o powrocie napastnika do rodzimej ligi. Blisko jego transferu do Widzewa Łódź było już w styczniu, ale wówczas ostatecznie do transakcji nie doszło.



Teraz ma być inaczej. Roman Kołtoń i Tomasz Włodarczyk donoszą, że negocjacje pomiędzy klubem a zawodnikiem są na zaawansowanym etapie.



"Według naszych informacji 29-latek ustalił już warunki kontraktu z Widzewem. Z kolei Łodzianie wynegocjowali z Panathinaikosem bardzo dobrą cenę. Za reprezentanta Polski, którego kontrakt w Atenach obowiązuje jeszcze przez dwa sezony, mają zapłacić tylko 1 mln euro" - czytamy w tekście redaktora Włodarczyka na łamach portalu Meczyki.pl.



Świderski jest etatowym reprezentantem Polski. W narodowych barwach rozegrał 51 meczów, w których strzelił 14 goli.