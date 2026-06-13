Russell na pole position przed GP Barcelony-Katalonii

Lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli (Mercedes) wystartuje z trzeciej pozycji, z czasem wolniejszym od Russella o 0,319 s.

- Wspaniale jest znów poczuć rytm – przekazał Russell przez radio do swojego boksu, zadowolony po tym, jak nie udało mu się zdobyć punktów w dwóch ostatnich Grand Prix. Brytyjczyk celuje teraz w swoje drugie zwycięstwo w Grand Prix w tym roku, po sukcesie w Melbourne. Dla Russella było to trzecie tegoroczne pole position.

Antonelli ma za sobą niesamowitą serię pięciu zwycięskich wyścigów z rzędu. To pozwoliło 19-letniemu Włochowi zgromadzić już 156 punktów po zaledwie sześciu startach. Odrodzony Hamilton zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej z 90 punktami. Trzeci Russell traci dwa punkty do rodaka.