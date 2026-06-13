Siedmiu alpinistów zginęło w ciągu doby

Jak poinformowała włoska agencja, w ciągu 24 godzin zanotowano siedem zgonów w północno-zachodnich Alpach.

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Do śmiertelnych wypadków doszło na najważniejszych czterotysięcznikach w rejonie Doliny Aosty. W piątek trzech alpinistów z Trydentu spadło z północnej ściany Gran Paradiso (4061 metrów nad poziomem morza), a kolejnych dwóch zginęło w sobotę rano na Mont Maudit (4465 m n.p.m) po francuskiej stronie Mont Blanc.

Jeden alpinista zginął w sobotę na szczycie Pic Tyndall, na włoskiej drodze prowadzącej na Matterhorn.

BS, PAP