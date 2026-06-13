Sparing reprezentacji Polski siatkarek. Grano pięć setów

Wszystkie sety były dość wyrównane. W czterech pierwszych, w końcówkach lepiej spisywały się zawodniczki seniorskiej drużyny, wygrywając odpowiednio 25:19, 25:20, 25:19 i 25:22. Natomiast w końcówce piątej partii triumfowały siatkarski kadry U22.

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Najwięcej punktów dla drużyny seniorek zdobyły Julia Orzoł (24) i Aleksandra Rasińska (15). W ekipie U22 najlepiej punktowały Iga Kępa (17) oraz Aleksandra Adamczyk (16). W składzie kadry seniorek wystąpiła Julia Hewelt, która przygotowuje się do mistrzostw Europy z kadrą U22.

Kadra U22 kobiet prowadzona przez Miłosza Majkę w najbliższych dniach rozegra mecze towarzyskie z Ukrainą. Odbędą się one w dniach 15, 16, 17 czerwca w Bielsku-Białej.

Część kadry seniorek trenuje w Szczyrku, a grupa, która wystąpi na turnieju VNL w Bangkoku (17-21 czerwca) przygotowuje się do tego startu w Azji. W Tajlandii polskie siatkarki zmierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą.

Kadra Seniorek – Kadra U22 4:1 (25:19, 25:20, 25:19, 25:22, 20:25)

Kadra Seniorek: Aleksandra Rasińska, Anna Obiała, Julia Orzoł, Weronika Szlagowska, Gabriela Makarowska-Kulej, Natalia Dróżdż – Klaudia Łyduch (libero) oraz Karolina Pancewicz (libero), Natasza Ornoch, Rozalia Moszyńska, Julia Hewelt, Julia Bińczycka.

Kadra U22: Michalina Sikora, Liliana Wójcik, Maria Spławska, Aleksandra Adamczyk, Nadia Siuda, Iga Kępa – Zuzanna Suska (libero) oraz Oliwia Ziółkowska (libero), Wiktoria Szewczyk, Martyna Podlaska, Julia Hewelt, Anna Dorywalska, Zofia Pinderska, Maria Kaczmarzyk.

RM, Polsat Sport, PZPS