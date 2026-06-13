Szymon Marciniak posędziuje Leo Messiemu! Zapadła decyzja ws. polskiego arbitra

Piłka nożna

Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia jako arbiter główny meczu piłkarskich mistrzostw świata Argentyna - Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City 17 czerwca o godz. 3 czasu polskiego.

Sędzia piłkarski w czarnej koszulce z logotypami FIFA i PZPN, gestykulujący ręką.
fot. PAP
Sędzia Szymon Marciniak poprowadzi mecz na MŚ 2026

Asystentami Marciniaka na liniach będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, natomiast sędzią technicznym - Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nowej Zelandii.

 

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To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Łącznie był dotychczas arbitrem głównym w pięciu spotkaniach MŚ.

 

45-latek z Płocka sędziował także trzy mecze Euro 2016 we Francji i dwa mecze Euro 2024 w Niemczech. 

PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNASZYMON MARCINIAK
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