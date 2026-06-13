Vital Heynen znów w roli głównej! Zaskoczył dziennikarza i skradł show rywalowi

Siatkarze reprezentacji Chin na turnieju w Linyi występują w roli gospodarza, ale przegrali trzy dotychczasowe mecze - 2:3 ze Słowenią, 1:3 z Ukrainą i 1:3 z Japonią. W swym ostatnim spotkaniu pierwszego tygodnia zmierzą się z Kubą.

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Po spotkaniu z Japończykami wywiadu udzielał trener zwycięskiej ekipy - Laurent Tillie. W pewnym momencie Vital Heynen w zabawny sposób wtrącił się w tę rozmowę. Mimo porażki, był w dobrym nastroju.

– Moja robota polega na byciu wiecznie niezadowolonym z tego, co robią zawodnicy. Ale generalnie, wcześniej była mowa tu, że nie jestem zadowolony, bo gramy lepiej. Co prawda mamy gorsze wyniki, ale gramy przeciwko lepszym drużynom. Gdybyśmy wygrali pierwszego seta, ten mecz mógłby wyglądać zupełnie inaczej – powiedział Heynen.

Trener reprezentacji Chin nie musi aż tak bardzo obawiać się o wyniki. Jego drużyna ma zapewniony udział w roli gospodarza w turnieju finałowym, który odbędzie się w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Rozmowa z Vitalem Heynenem w materiale wideo:

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RM, Polsat Sport