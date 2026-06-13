W wieku 12 lat grała w kadrze U-17. Wschodząca gwiazda siatkówki zmienia klub

Robert IwanekSiatkówka

Bianca-Gabriela Cucu, utalentowana rumuńska siatkarka, zmienia klub. 15-latka, o której głośno jest już od trzech lat, zamieni CSM Bukareszt na włoską Hondę Cuneo Granda Volley.

Siatkarka wykonuje atak nad siatką podczas meczu.
Fot. CEV.eu
Bianca Cucu zamienia CSM Bukareszt na włoskie Cuneo

Siatkarscy kibice po raz pierwszy usłyszeli o Cucu w 2023 roku, kiedy Rumunka, mająca wówczas zaledwie 12 lat, błyszczała podczas mistrzostw Europy U-17. Przyjmująca nie odbiegała wówczas od sporo starszych koleżanek ani wzrostem, ani umiejętnościami, zdobywając w 7 meczach fazy grupowej aż 82 punkty za 66 ataków, 7 bloków i 9 asów serwisowych.

 

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Po turnieju Rumunka została wręcz zasypana ofertami z najmocniejszych lig świata, ale aż do tej pory konsekwentnie je odrzucała, gdyż - jak przyznała w rozmowie z "Gazeta Sporturilor" - najważniejsze było dla niej... ukończenie szkoły podstawowej.

 

- W ciągu ostatnich 2-3 lat miałam mnóstwo propozycji, ale nie byłam jeszcze gotowa do wyjazdu z kraju. Chciałam ukończyć w Rumunii szkołę podstawową i myślę, że to była znakomita decyzja, bo oferta, którą otrzymałam z Cuneo, jest zdecydowanie najlepsza i spełnia wszystkie moje oczekiwania, również dlatego, że klub załatwił mi prywatne liceum i zapewnił pełne wsparcie w zakresie edukacji - powiedziała Cucu.

 

Młoda siatkarka, mimo zaledwie 15 lat, ma już 185 centymetrów wzrostu i nosi buty w rozmiarze 46. Rumuńskie media uważają, że jeśli tylko uniknie kontuzji, w najbliższym czasie może zostać jedną z najlepszych zawodniczek świata.

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