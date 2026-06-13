W wieku 12 lat grała w kadrze U-17. Wschodząca gwiazda siatkówki zmienia klub

Siatkarscy kibice po raz pierwszy usłyszeli o Cucu w 2023 roku, kiedy Rumunka, mająca wówczas zaledwie 12 lat, błyszczała podczas mistrzostw Europy U-17. Przyjmująca nie odbiegała wówczas od sporo starszych koleżanek ani wzrostem, ani umiejętnościami, zdobywając w 7 meczach fazy grupowej aż 82 punkty za 66 ataków, 7 bloków i 9 asów serwisowych.

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Po turnieju Rumunka została wręcz zasypana ofertami z najmocniejszych lig świata, ale aż do tej pory konsekwentnie je odrzucała, gdyż - jak przyznała w rozmowie z "Gazeta Sporturilor" - najważniejsze było dla niej... ukończenie szkoły podstawowej.

- W ciągu ostatnich 2-3 lat miałam mnóstwo propozycji, ale nie byłam jeszcze gotowa do wyjazdu z kraju. Chciałam ukończyć w Rumunii szkołę podstawową i myślę, że to była znakomita decyzja, bo oferta, którą otrzymałam z Cuneo, jest zdecydowanie najlepsza i spełnia wszystkie moje oczekiwania, również dlatego, że klub załatwił mi prywatne liceum i zapewnił pełne wsparcie w zakresie edukacji - powiedziała Cucu.

Młoda siatkarka, mimo zaledwie 15 lat, ma już 185 centymetrów wzrostu i nosi buty w rozmiarze 46. Rumuńskie media uważają, że jeśli tylko uniknie kontuzji, w najbliższym czasie może zostać jedną z najlepszych zawodniczek świata.