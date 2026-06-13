Obie panie zaliczyły średnio udane występy podczas French Open. W drugiej rundzie paryskich zmagań Jil Teichmann zamknęła Polce drzwi do dalszych marzeń. Wygrała 7:5, 6:4. Później, w czwartym meczu, uległa późniejszej triumfatorce - Mirze Andriejewej.

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Sasnowicz pożegnała się z turniejem Rolanda Garrosa na etapie trzeciej rundy. Później brała jeszcze udział w zawodach w Londynie, ale po bardzo zaciętej rywalizacji ze Storm Hunter 7:5, 6:7 (7-9), 6:7 (4-7) odpadła już po pierwszym meczu.



Fręch i Sasnowicz jeszcze ze sobą nie grały.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Aliaksandra Sasnowicz na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport