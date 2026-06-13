WTA w 's-Hertogenbosch: Magda Linette - Barbora Krejcikova. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette szybko wróciła do rywalizacji po porażce z Igą Świątek w trzeciej rundzie Roland Garros. 34-latka rozpoczęła w poniedziałek zmagania w turnieju WTA w 's-Hertogenbosch.

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W pierwszej rundzie po trudnym boju wygrała z Kimberly Birrell 2:6, 6:1, 6:2. Następnie bardzo szybko pokonała Maię Pohankkovą, a w piątek potrzebowała nieco ponad 70 minut, by wyeliminować Zeynep Sonmez. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:2.

Kolejną rywalką Polki będzie Barbora Krejcikova. Czeszka nie straciła w tym turnieju nawet seta. W trzech meczach oddała rywalkom zaledwie dziewięć gemów.

Obie zawodniczki mierzyły się dotąd czterokrotnie. Trzy spotkania wygrała Krejcikova, jednak w ostatnim starciu, w maju ubiegłego roku w Strasbourgu, lepsza była Linette.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Barbora Krejcikova na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport