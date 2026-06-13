Znany siatkarz przedłużył kontrakt! Zostanie w PlusLidze

Kibice Asseco Resovii w ostatnim czasie mają powody do radości. Najpierw klub z Rzeszowa ogłosił, że w drużynie na dłużej zostanie Marcin Janusz, a teraz poinformowano, że swoją umowę przedłużył Klemen Čebulj.

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"Oficjalnie! Klemen Čebulj zostaje w Rzeszowie. Dla słoweńskiego przyjmującego będzie to już 7. sezon w barwach Asseco Resovii. Cieszymy się, że Rzeszów nadal jest dla niego drugim domem" - można przeczytać na oficjalnym koncie polskiego klubu w mediach społecznościowych.

Warto przypomnieć, że przyjmujący już od lat jest jednym z ważniejszych elementów Resovii. Do klubu dołączył we wrześniu 2020 roku. Od tej pory rozegrał w PlusLidze 188 meczów, zdobywając podczas nich 2023 punkty.

Čebulj z Resovią sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski w sezonie 2022/2023. Na swoim koncie ma też zwycięstwo w Pucharze CEV (2024), a także drugie miejsce w tych rozgrywkach (2025).

AA, Polsat Sport