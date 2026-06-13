Znowu sensacja z udziałem Francji w Lidze Narodów! Trójkolorowi z kolejną porażką

Reprezentacja Francji udanie zainaugurowała tegoroczną edycję Ligi Narodów, bo od zwycięstwa 3:2 z Włochami. W drugim spotkaniu natomiast "Trójkolorowi" niespodziewanie ulegli 1:3 Kanadzie. W trzecim mierzyli się z Turcją, która wcześniej okazała się gorsza 1:3 od Stanów Zjednoczonych.

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Premierowa parta spotkania Francji z Turcją była wyrównana. Żaden z zespołów nie był w stanie wypracować sobie większej przewagi. Ostatecznie w kluczowych momentach lepsza była ekipa znad Bosforu, która triumfowała do 23.

W drugiej odsłonie zmagań z przodu zdecydowanie byli Turcy. Prowadzili 15:9 czy 23:15. Wtedy Francuzi zdobyli aż siedem punktów z rzędu i tracili już tylko jeden. Turcja nie dała jednak sobie wyrwać zwycięstwa i była górą na przewagi - 27:25.

Trzecia partia była dopełnieniem formalności. Turcja okazała się lepsza 25:21, pieczętując wiktorię w całej potyczce.

Turcja - Francja 3:0 (25:23, 27:25, 25:21)

Skrót meczu Turcja - Francja w załączonym materiale wideo:

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