3:0! Drużyna Vitala Heynena przełamała się po serii porażek

Chińscy siatkarze w pierwszym tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w Linyi. Gospodarze przegrali trzy kolejne mecze - 2:3 ze Słowenią, 1:3 z Ukrainą oraz 1:3 z Japonią. Mogli żałować niewykorzystanych szans, bo ze Słoweńcami prowadzili 2:1, a w końcówce czwartej partii przegrali trzy ostatnie akcje od stanu 23:22. Mieli fragmenty dobrej gry w spotkaniu z Japonią, nie zdołali jednak zdobyć w tej konfrontacji nawet punktu.

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Przełamanie nastąpiło w spotkaniu z Kubą. Drużyna trenera Vitala Heynena wygrała bardzo pewnie, zwłaszcza w dwóch pierwszych setach (25:21, 25:19). Trzeci był nieco bardziej wyrównany, ale Chińczycy rozstrzygnęli go na swoją korzyść, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Zhejia Zhang.

Siatkarze reprezentacji Kuby na turnieju w Linyi ponieśli cztery porażki. Ulegli wcześniej 0:3 Polsce, 0:3 Ukrainie i 2:3 Słowenii. W kolejnych meczach drużynę mają wzmocnić czołowi siatkarze tej reprezentacji, których zabrakło w Chinach.



Skrót meczu Chiny - Kuba:

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Najwięcej punktów: Zihua Wen (13), Bin Wang (11) - Chiny, Alejandro Gonzalez (13) - Kuba. Chińczycy lepiej prezentowali się w ataku, mieli przewagę w polu serwisowym i popełnili mniej błędów własnych.

W kolejnym tygodniu VNL 2026 Kuba będzie rywalizowała w mieście Orlean we Francji. Siatkarze reprezentacji Chin zagrają na turnieju w Gliwicach. Zawody zostaną rozegrane w dniach 24-28 czerwca.

Chiny – Kuba 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)

Polsat Sport