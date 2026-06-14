484. zawodniczka rankingu zwyciężczynią turnieju WTA w ‘s-Hertogenbosch!

Notowana na 484. miejscu w światowym rankingu Montgomery po raz pierwszy dotarła do finału imprezy cyklu WTA. Swoje pierwsze trofeum zdobyła bez konieczności wychodzenia na kort, bowiem z powodu choroby do gry nie przystąpiła 45. na liście WTA Krejcikova, o czym poinformowali w niedzielę organizatorzy turnieju.

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21-letnia Amerykanka, która w zeszłym roku zanotowała znaczący spadek w rankingu z powodu kontuzji nadgarstka i dziewięciomiesięcznej przerwy, została najniżej notowaną zwyciężczynią turnieju w ‘s-Hertogenbosch.

W najnowszym notowaniu listy WTA dzięki triumfowi w imprezie zanotuje znaczący awans i będzie zajmowała miejsce pod koniec drugiej setki.

Czeszka w półfinale wyeliminowała Magdę Linette.

MS, PAP