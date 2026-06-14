484. zawodniczka rankingu zwyciężczynią turnieju WTA w ‘s-Hertogenbosch!
Amerykanka Robin Montgomery bez gry zdobyła pierwszy tytuł w karierze, zwyciężając w turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Tuż przed finałem z rywalizacji z powodu choroby wycofała się druga z finalistek, czeska tenisistka Barbora Krejcikova.
Notowana na 484. miejscu w światowym rankingu Montgomery po raz pierwszy dotarła do finału imprezy cyklu WTA. Swoje pierwsze trofeum zdobyła bez konieczności wychodzenia na kort, bowiem z powodu choroby do gry nie przystąpiła 45. na liście WTA Krejcikova, o czym poinformowali w niedzielę organizatorzy turnieju.
ZOBACZ TAKŻE: Trenował Maję Chwalińską 12 lat. Tak wyglądały początki Polki
21-letnia Amerykanka, która w zeszłym roku zanotowała znaczący spadek w rankingu z powodu kontuzji nadgarstka i dziewięciomiesięcznej przerwy, została najniżej notowaną zwyciężczynią turnieju w ‘s-Hertogenbosch.
W najnowszym notowaniu listy WTA dzięki triumfowi w imprezie zanotuje znaczący awans i będzie zajmowała miejsce pod koniec drugiej setki.
Czeszka w półfinale wyeliminowała Magdę Linette.Przejdź na Polsatsport.pl