484. zawodniczka rankingu zwyciężczynią turnieju WTA w ‘s-Hertogenbosch!

Tenis

Amerykanka Robin Montgomery bez gry zdobyła pierwszy tytuł w karierze, zwyciężając w turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Tuż przed finałem z rywalizacji z powodu choroby wycofała się druga z finalistek, czeska tenisistka Barbora Krejcikova.

Dwoje tenisistów, kobieta i mężczyzna, trzymają się za ręce na korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Montgomery zwyciężyła turniej WTA w ‘s-Hertogenbosch.

Notowana na 484. miejscu w światowym rankingu Montgomery po raz pierwszy dotarła do finału imprezy cyklu WTA. Swoje pierwsze trofeum zdobyła bez konieczności wychodzenia na kort, bowiem z powodu choroby do gry nie przystąpiła 45. na liście WTA Krejcikova, o czym poinformowali w niedzielę organizatorzy turnieju.

 

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21-letnia Amerykanka, która w zeszłym roku zanotowała znaczący spadek w rankingu z powodu kontuzji nadgarstka i dziewięciomiesięcznej przerwy, została najniżej notowaną zwyciężczynią turnieju w ‘s-Hertogenbosch.

 

W najnowszym notowaniu listy WTA dzięki triumfowi w imprezie zanotuje znaczący awans i będzie zajmowała miejsce pod koniec drugiej setki.

 

Czeszka w półfinale wyeliminowała Magdę Linette.

MS, PAP
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