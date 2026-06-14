Udany występ Panthers Wrocław. Cenne zwycięstwo przed własną publicznością

Zarówno Berlin Thunder, jak i Panthers Wrocław po trzech pierwszych meczach sezonu 2026 legitymowały się bilansem dwóch zwycięstw i jednej porażki. Starcie z Niemcami zapowiadało się niezwykle interesująco - mowa wszak o wymagającym i renomowanym rywalu, w barwach którego występuje wielu zawodników światowej klasy.



Z drugiej jednak strony za Wrocławianami przemawiała historia. Nigdy jeszcze bowiem nie zdarzyło się, aby Panthers przegrali z Thunder na własnym stadionie.

Pierwsza kwarta była udana w wykonaniu gospodarzy. Wygrali 14-0 i mieli przewagę przed kolejną odsłoną. W niej poszło im jeszcze lepiej - zakończyła się ich zwycięstwem 16-0. Tym samym na przerwę schodzili przy prowadzeniu 30-0.

W trzeciej partii przebudzili się goście. Zdobyli 12 punktów, podczas gdy Wrocławianie - siedem. Tym samym odrobili pięć oczek.

Przed ostatnią kwartą było 37:12 dla Panhters. Gospodarze znów byli lepsi i powiększyli przewagę o kolejnych 13 punktów. Ostatecznie wygrali 50:12.

W piątej serii gier, zaplanowanej na 28 czerwca, polski zespół zmierzy się z Firenze Red Lions.



AFLE - The League Europe

Panthers Wrocław - Thunder Berlin 50:12 (14:0, 16:0, 7:12, 13:0)

Polsat Sport