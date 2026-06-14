Niespodzianka na mistrzostwach świata! Turcja zaskoczona

W niedzielnym starciu mierzyły się 27. i 22. drużyna rankingu FIFA. Na boisku widać było jednak zdecydowanie większy kontrast niż "na papierze".



W pierwszej połowie Australijczycy oddali dwa celne strzały. Jeden z nich wystarczył, żeby gospodarze tego meczu objęli prowadzenie.

ZOBACZ TAKŻE: Haiti postawiło się faworytom. Wymęczone zwycięstwo na MŚ



Paul Okon-Engstler posłał ze swojej połowy dalekie podanie na lewe skrzydło, prosto do Nestory'ego Irankundy. Urodzony w Tanzanii zawodnik Watfordu ruszył bocznym sektorem boiska, zwiódł Meriha Demirala zwodem do środka i w 27. minucie otworzył wynik meczu.



Po powrocie na boisko, obraz spotkania niewiele się zmienił - Turcy dominowali grę, częściej oddawali strzały, więcej podawali. W najważniejszym elemencie boiskowego rzemiosła przodowali jednak Australijczycy.



Mimo że w kontrataku z 75. minuty udział brało kilku piłkarzy z Australii, to Connor Metcalfe postanowił ruszyć pod bramkę Ugurcana Cakira konsekwentnie i altruistycznie. Piłkarz St. Pauli popisał się strzałem zza pola karnego. Kozłująca piłka utrudniła interwencję 30-letniemu golkiperowi Galatasaray, który skapitulował drugi raz.



W 77. minucie Kerem Akturkoglu zmarnował świetną okazję na gola kontaktowego z bliskiej odległości, strzelając prosto w bramkarza Turcji.



Turcy oddali łącznie 30 strzałów, z czego osiem celnych. Mogli pochwalić się również 72-procentowym posiadaniem piłki oraz 636 podaniami (o ponad 400 więcej niż rywale) z 90% celności.



Australia - Turcja 2:0

Bramki: Irakunda 27, Metcalfe 75