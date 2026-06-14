Barcelona odzyskała tytuł! Wielki mecz w finale Ligi Mistrzów

Piłka ręczna

Piłkarze ręczni Barcelony wygrali z Fuechse Berlin 37:34 (20:16) w finale Ligi Mistrzów. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator SC Magdeburg. Turniej finałowy tradycyjnie odbył się w Kolonii.

Drużyna Barcelony wznosi trofeum Ligi Mistrzów, otoczona konfetti i kibicami świętującymi zwycięstwo.
fot. AFP
Barcelona pokonała Fuechse Berlin w finale Ligi Mistrzów

Katalończycy zwyciężyli w Lidze Mistrzów (i w jej poprzedniku - Pucharze Europy) po raz trzynasty, śrubując własny rekord. Poprzednio byli najlepsi w 2024 roku.

 

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W finałowym meczu, oglądanym w Lanxess Arena przez 20 tysięcy kibiców, najwięcej bramek dla Barcelony zdobył Portugalczyk Luis Frade - siedem (stuprocentowa skuteczność). Świetnie spisał się też znany m.in. z występów w Kielcach Słoweniec Blaz Janc - sześć goli i cztery asysty.

 

Ich zespół od początku uzyskał przewagę, która później cały czas wahała się w granicach kilku goli.

 

Drużynie z Berlina (w poprzednim sezonie również przegrała w finale) nie pomogło osiem bramek Duńczyka Mathiasa Gidsela, uznawanego w ostatnich trzech latach - 2023, 2024 i 2025 - za najlepszego piłkarza ręcznego na świecie.

 

Wcześniej tego dnia odbyło się spotkanie o trzecie miejsce. Piłkarze ręczni z Magdeburga, ubiegłoroczni triumfatorzy, dość gładko pokonali duński Aalborg HB 32:26 (17:11).

 

Wyniki turnieju Final Four:

 

półfinały
Fuechse Berlin - SC Magdeburg 40:35 (19:17)
Barcelona - Aalborg 37:32 po dogr. (28:28, 15:11)

 

mecz o 3. miejsce
SC Magdeburg - Aalborg HB 32:26 (17:11)

 

finał
Barcelona - Fuechse Berlin 37:34 (20:16)

HP, PAP
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FC BARCELONAFUECHSE BERLINLIGA MISTRZÓWPIŁKA RĘCZNA
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