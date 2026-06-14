Barcelona odzyskała tytuł! Wielki mecz w finale Ligi Mistrzów

Katalończycy zwyciężyli w Lidze Mistrzów (i w jej poprzedniku - Pucharze Europy) po raz trzynasty, śrubując własny rekord. Poprzednio byli najlepsi w 2024 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Polska poznała rywali na MŚ! Trudne zadanie przed Biało-Czerwonymi

W finałowym meczu, oglądanym w Lanxess Arena przez 20 tysięcy kibiców, najwięcej bramek dla Barcelony zdobył Portugalczyk Luis Frade - siedem (stuprocentowa skuteczność). Świetnie spisał się też znany m.in. z występów w Kielcach Słoweniec Blaz Janc - sześć goli i cztery asysty.

Ich zespół od początku uzyskał przewagę, która później cały czas wahała się w granicach kilku goli.

Drużynie z Berlina (w poprzednim sezonie również przegrała w finale) nie pomogło osiem bramek Duńczyka Mathiasa Gidsela, uznawanego w ostatnich trzech latach - 2023, 2024 i 2025 - za najlepszego piłkarza ręcznego na świecie.

Wcześniej tego dnia odbyło się spotkanie o trzecie miejsce. Piłkarze ręczni z Magdeburga, ubiegłoroczni triumfatorzy, dość gładko pokonali duński Aalborg HB 32:26 (17:11).

Wyniki turnieju Final Four:

półfinały

Fuechse Berlin - SC Magdeburg 40:35 (19:17)

Barcelona - Aalborg 37:32 po dogr. (28:28, 15:11)

mecz o 3. miejsce

SC Magdeburg - Aalborg HB 32:26 (17:11)

finał

Barcelona - Fuechse Berlin 37:34 (20:16)

HP, PAP