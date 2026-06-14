Bez polityki, religii i... gwiazdek. Reprezentacje skrzywdzone przez FIFA

Piłka nożna

Reprezentacja Egiptu na wniosek FIFA musiała dokonać korekty standardowych koszulek przygotowanych na piłkarskie mistrzostwa świata. W jej przypadku chodziło o usunięcie siedmiu gwiazdek, symbolizujących liczbę triumfów w Pucharze Narodów Afryki. Tuż przed mundialem stroje musiało zmienić także Haiti.

Niebieska koszulka piłkarska z grafiką przedstawiającą historyczną scenę i ludzi.
fot. PAP/EPA
Haiti i Egipt zmuszone do zmiany strojów przez FIFA.

Egipska federacja (EFA) potwierdziła to Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), że FIFA nie zgodziła się na stroje z gwiazdkami, gdyż w imprezach pod jej egidą gwiazdki mogą symbolizować jedynie tytuły mistrza świata. Rekordziści pod względem liczby triumfów w Pucharze Narodów Afryki stosowne powiadomienie od piłkarskiej centrali otrzymali jednak kilka miesięcy temu, a nie jak Haiti w ostatniej chwili.

 

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„Niezbędne środki i decyzje w związku z tym zostały podjęte w odpowiednim czasie” - przekazała EFA.

 

Jak się okazało, Egipcjanie musieli też dokonać zmiany koloru w jednym z wzorów koszulek, gdyż FIFA sprzeciwiła się planowanej pierwotnie złotej barwie na czerwonych koszulkach, uznając, że była ona zbyt słabo widoczna. Kolor zmieniono na biały.

 

Egipt, który jeszcze nie wygrał meczu w MŚ, bierze w nich udział po raz czwarty. Turniej w USA, Kanadzie i Meksyku drużyna trenera Hossama Hassana rozpocznie w poniedziałek od potyczki w Seattle z Belgią. Jej kolejnymi przeciwnikami w fazie grupowej będą Nowa Zelandia i Iran.

 

W ostatniej chwili przed mundialem koszulki musiała zmienić także reprezentacja Haiti, bowiem FIFA zabrania umieszczania na nich treści religijnych i politycznych. Za takie uznano, umieszczoną pierwotnie na dole trykotu, scenę przedstawiająca ostatnią bitwę z wojny o niepodległość z 1803 roku, która rozegrała się w Vertieres na północy wyspy pomiędzy armią haitańskich niewolników a wojskami francuskimi. Haitańczycy zdążyli wystąpić w nieuznanych przez FIFA koszulkach tylko w dwóch meczach towarzyskich.

 

W pierwszym od 52 lat meczu w mundialu Haiti uległo Szkocji 0:1.

MS, PAP
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