Hit fazy grupowej MŚ na remis! Bramka Viniciusa nie wystarczyła

Od początku spotkania twarde warunki swoim rywalom zaprezentowali Brazylijczycy kończąc dobrze zapowiadającą się akcję Hakkimiego. Przez długi czas Afrykańczycy próbowali swoich sił w ataku pozycyjnym, ale wszelkie próby konstrukcji ataku spełzały na niczym.

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Przełom przyszedł w 21. minucie, gdy Brahim Diaz wypracował okazję Ismaelowi Saibariemu. Ten zupełnie niepilnowany pokonał wychodzącego z bramki Alissona i doprowadził do pierwszego trafienia w tym spotkaniu.

Po krótkiej przerwie na nawodnienie z odsieczą ruszyła Brazylia. Vinicius Junior popisał się efektowną wymianą z Bruno i postanowił uderzyć na bramkę. Zaskoczony Bono musiał uznać wyższość snajpera Realu Madryt i wyciągnął piłkę z siatki. Po 32. minutach oglądaliśmy remis w Nowym Jorku.

W drugiej połowie oglądaliśmy więcej przerw w grze niż akcji, które realnie mogłyby zagrozić bramkom obu zespołów. W ekipie Canarinhos wyróżniał się wspomniany Vinicius oraz Raphinha, ale defensywa Maroka była zbyt mocna. Z drugiej strony atakowali Diaz i El Mourabet, ale również wynik nie uległ zmianie.

Jeszcze na samym finiszu dwukrotnie Brazylię musiał ratować Alisson, ale golkiper świetnie spisał się na linii bramkowej. Arbiter zakończył spotkanie po doliczonych dziesięciu minutach, a tablica wyników wskazywała remis.

Brazylia - Maroko 1:1 (1:1)

Bramki: Vinicius Junior 32 - Ismael Saibari 21

Brazylia: Alisson - Ibanez (Danilo 46), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro (Fabinho 46), Bruno (Danilo Santos 80), Lucas Paqueta (Matheus Cunha 61), Raphinha, Vinicius Junior - Igor Thiago (Luiz Henrique 62)

Maroko: Bono - Noussair Mazraoui (Anass Salah-Eddine 80), Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi - Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz (Chemsdine Talbi 65), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet 65), Bilal El Khannouss (Ayoube Amaimouni 80) - Ismael Saibari (Soufiane Rahimi 89)

Żółte kartki - Brazylia: Casemiro, Ibanez.

Sędzia: Slavko Vincić (Słowenia). Widzów: 80663.

PI, Polsat Sport