Chwalińska zobaczyła, co zrobił Majchrzak. Tak zareagowała na wielki sukces kolegi
Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w 's-Hertogenbosch! Polak w wielkim finale pokonał Aleksa de Minaura 6:3, 2:6, 7:6. Na jego sukces błyskawicznie zareagowała Maja Chwalińska.
Chwalińska nie kryła emocji po triumfie Majchrzaka. Na Instagramie udostępniła nagranie z decydującego momentu finału, gratulując mu pierwszego w karierze tytułu ATP.
ZOBACZ TAKŻE: Majchrzak musiał powstrzymać się od łez. Oto, co powiedział po wielkim zwycięstwie
Dodała koronę i serię wykrzykników, co pokazało jej radość i dumę z historycznego osiągnięcia rodaka.
24-latka aktualnie przebywa na zasłużonych wakacjach po finale Roland Garros. Wspólnie z przyjaciółkami wyruszyła do malowniczej Grecji, skąd zamieściła kilka zdjęć. Na jednym z nich widać tenisistkę relaksującą się przy rozwiązywaniu krzyżówek. Mimo to znalazła chwilę, by obejrzeć mecz kolegi.
Tuż po zakończeniu niedzielnego finału Majchrzak nie krył radości.
- To jest bardzo emocjonalny moment dla mnie, nie będę kłamał. (...) Dziękuję nie tylko Holendrom, którzy przyszli dzisiaj na finał, ale również Polakom mieszkającym w Holandii, którzy licznie pojawili się na trybunach - podsumował.Przejdź na Polsatsport.pl