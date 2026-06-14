Chwalińska zobaczyła, co zrobił Majchrzak. Tak zareagowała na wielki sukces kolegi

Chwalińska nie kryła emocji po triumfie Majchrzaka. Na Instagramie udostępniła nagranie z decydującego momentu finału, gratulując mu pierwszego w karierze tytułu ATP.

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Dodała koronę i serię wykrzykników, co pokazało jej radość i dumę z historycznego osiągnięcia rodaka.

24-latka aktualnie przebywa na zasłużonych wakacjach po finale Roland Garros. Wspólnie z przyjaciółkami wyruszyła do malowniczej Grecji, skąd zamieściła kilka zdjęć. Na jednym z nich widać tenisistkę relaksującą się przy rozwiązywaniu krzyżówek. Mimo to znalazła chwilę, by obejrzeć mecz kolegi.

Tuż po zakończeniu niedzielnego finału Majchrzak nie krył radości.

- To jest bardzo emocjonalny moment dla mnie, nie będę kłamał. (...) Dziękuję nie tylko Holendrom, którzy przyszli dzisiaj na finał, ale również Polakom mieszkającym w Holandii, którzy licznie pojawili się na trybunach - podsumował.

HP, Polsat Sport