Co to był za tydzień! Oto najlepsze akcje Majchrzaka w drodze po tytuł (WIDEO)

Polski tenisista przystąpił do holenderskiego turnieju po porażce w Birmingham z Otto Virtanenem. Bardzo szybko otrzymał szansę na rewanż, bo to właśnie z Finem zmierzył się w swoim pierwszym spotkaniu. Wydawało się, że i tym razem rywal może okazać się lepszy. Majchrzak jednak pozbierał się po przegraniu seta i to on zwyciężył w trzech partiach.

Następnie pewnie ograł Jamesa McCabe, co zagwarantowało mu miejsce w ćwierćfinale. Tam czekała turniejowa "1", czyli Felix Auger-Alliasime. Polak wygrał bez straty seta. Podobnie jak w półfinale przeciwko rozstawionemu z "3" Daniiłowi Miedwiediewowi.

W niedzielnym finale Majchrzak zmierzył się z turniejową "2", czyli De Minaurem. Po niezwykle emocjonującym pojedynku, który trwał dwie godziny i 27 minut, Polak wygrał po tie-breaku w decydującej partii.



To znakomite wieści przed zbliżającym się Wimbledonem, w którym przed rokiem Majchrzak osiągnął historyczny sukces - dotarł bowiem do czwartej rundy.

Zanim jednak weźmie udział w turnieju wielkoszlemowym, wystąpi w zawodach w Londynie. Jego rywalem będzie Jiri Lehecka.

Droga Majchrzaka do triumfu w s'Hertogenbosch

pierwsza runda: Kamil Majchrzak - Otto Virtanen 6:7, 6:4, 7:6

druga runda: Kamil Majchrzak - James McCabe 6:0, 6:3

ćwierćfinał: Kamil Majchrzak - Felix Auger-Alliasime (1) 6:4, 6:3

półfinał: Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew (3) 7:6, 6:1

finał: Kamil Majchrzak - Alex De Minaur (2) 6:3, 2:6, 7:6

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