Co to był za tydzień! Oto najlepsze akcje Majchrzaka w drodze po tytuł (WIDEO)
Kamil Majchrzak sięgnął w niedzielę po pierwszy tytuł z cyklu ATP. W finale w ‘s-Hertogenbosch pokonał Alexa De Minaura 6:3, 2:6, 7:6. Tym samym Polak w drodze po końcowy triumf pokonał trzech najwyżej rozstawionych tenisistów. Zobaczcie jego najlepsze zagrania!
Polski tenisista przystąpił do holenderskiego turnieju po porażce w Birmingham z Otto Virtanenem. Bardzo szybko otrzymał szansę na rewanż, bo to właśnie z Finem zmierzył się w swoim pierwszym spotkaniu. Wydawało się, że i tym razem rywal może okazać się lepszy. Majchrzak jednak pozbierał się po przegraniu seta i to on zwyciężył w trzech partiach.
Następnie pewnie ograł Jamesa McCabe, co zagwarantowało mu miejsce w ćwierćfinale. Tam czekała turniejowa "1", czyli Felix Auger-Alliasime. Polak wygrał bez straty seta. Podobnie jak w półfinale przeciwko rozstawionemu z "3" Daniiłowi Miedwiediewowi.
W niedzielnym finale Majchrzak zmierzył się z turniejową "2", czyli De Minaurem. Po niezwykle emocjonującym pojedynku, który trwał dwie godziny i 27 minut, Polak wygrał po tie-breaku w decydującej partii.
To znakomite wieści przed zbliżającym się Wimbledonem, w którym przed rokiem Majchrzak osiągnął historyczny sukces - dotarł bowiem do czwartej rundy.
Zanim jednak weźmie udział w turnieju wielkoszlemowym, wystąpi w zawodach w Londynie. Jego rywalem będzie Jiri Lehecka.
Droga Majchrzaka do triumfu w s'Hertogenbosch
pierwsza runda: Kamil Majchrzak - Otto Virtanen 6:7, 6:4, 7:6
druga runda: Kamil Majchrzak - James McCabe 6:0, 6:3
ćwierćfinał: Kamil Majchrzak - Felix Auger-Alliasime (1) 6:4, 6:3
półfinał: Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew (3) 7:6, 6:1
finał: Kamil Majchrzak - Alex De Minaur (2) 6:3, 2:6, 7:6