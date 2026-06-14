Co za dzień polskiego tenisa! Najpierw Majchrzak, a teraz Kawa
Niedziela, 14 czerwca, stała się pięknym dniem dla polskiego tenisa. Po tym, jak swój pierwszy w karierze tytuł w ATP wywalczył Kamil Majchrzak, zawody rangi WTA 125 wygrała Katarzyna Kawa.
Przypomnijmy, że w niedzielne popołudnie Majchrzak triumfował w turnieju ATP 250 w ‘s-Hertogenbosch. W finale Polak pokonał 2:1 Aleksa de Minaura.
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To, jak się okazało, nie był koniec świetnych informacji dla polskich fanów tenisa. Kilka godzin później turniej WTA 125 w Modenie wygrała bowiem Katarzyna Kawa.
Nasza tenisistka ograła w finale włoskiej imprezy reprezentantkę gospodarzy, Lucię Bronzetti 6:1, 4:6, 7:6.
To drugi singlowy tytuł Kawy w karierze.
Katarzyna Kawa - Lucia Bronzetti 6:1, 4:6, 7:6Przejdź na Polsatsport.pl