Co za dzień polskiego tenisa! Najpierw Majchrzak, a teraz Kawa

Przypomnijmy, że w niedzielne popołudnie Majchrzak triumfował w turnieju ATP 250 w ‘s-Hertogenbosch. W finale Polak pokonał 2:1 Aleksa de Minaura.

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To, jak się okazało, nie był koniec świetnych informacji dla polskich fanów tenisa. Kilka godzin później turniej WTA 125 w Modenie wygrała bowiem Katarzyna Kawa.



Nasza tenisistka ograła w finale włoskiej imprezy reprezentantkę gospodarzy, Lucię Bronzetti 6:1, 4:6, 7:6.



To drugi singlowy tytuł Kawy w karierze.

Katarzyna Kawa - Lucia Bronzetti 6:1, 4:6, 7:6