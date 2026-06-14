Co za słowa o Majchrzaku. Były reprezentant Polski zapowiada jedno

Majchrzak w holenderskim Den Bosch pokonał od piątku do niedzieli: Felixa Augera-Aliasimme’a (4. ATP), Daniła Miedwiediewia (8. ATP, niegdyś numer 1.) i Aleksa de Minaura (6. ATP). W finale Polak pokonał Australijczyka 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

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- Ten pierwszy tytuł ATP Kamila to piękne wydarzenie. Po zawieszeniu kariery przeżył trudne chwile i wrócił mocniejszy. Po tej przerwie chyba niewielu wierzyło, że wróci do tenisa na najwyższym poziomie. Tymczasem on bardzo szybko wrócił do cyklu ATP - powiedział Michał Przysiężny.

- W jego grze widać obecnie coś takiego, jakby chciał udowodnić, jak naprawdę jest dobry. A w to, że jest, zawsze wierzyłem i widziałem to. Ten facet ma ogromny talent i popiera go ciężką pracą. Na wygranie dzisiejszego finału zapracował sobie - tłumaczył PAP.

Poniedziałkowa publikacja rankingu ATP będzie kolejnym spełnieniem marzeń Majchrzaka. Po powrocie do tenisowej kariery, w rozmowie z PAP, mówił, że marzy o tym, by się zameldować w Top 50 rankingu ATP. Przysiężnemu się to nie udało. Najwyżej był notowany na 57. miejscu.

- Nie zazdroszczę. Cieszę się. Fajnie jest oglądać naszego zawodnika, który wygrywa mecze z najlepszymi tenisistami na świecie i turnieje ATP. Myślę, że - w przypadku Kamila - ten był pierwszy. Będą kolejne - prognozuje.

Dotychczas najlepszym osiągnięciem Majchrzaka była czwarta runda ubiegłorocznego Wimbledonu. Piotrkowianin sam o sobie mówi, że dobrze się czuje na każdej nawierzchni, ale po roku znowu błyszczy na trawie.

- Kamil ma bardzo dobry bekhend, poprawił forhend i serwis. To procentuje. Na trawie czuje się dobrze. Ma dobre czucie. Obecnie korty trawiaste spowalniają piłkę. To Kamilowi odpowiada - przyznał.

Turniej w Holandii to dobry prognostyk przed Wimbledonem.

- Przed rokiem Kamil pokazał się tam bardzo dobrze. Teraz nie ma Alcaraza i Sinnera. Podobnie jak na Roland Garros, wiele się może zdarzyć na Wimbledonie i to jest szansa dla Kamila - podsumował Przysiężny.

HP, Polsat Sport