Dlaczego nie oglądamy Polski na mundialu? "Przegraliśmy spokojem"

W sezonie 2025/26 Polska miała czterech reprezentantów w głównej fazie rozgrywek Ligi Konferencji. Legia Warszawa odpadła w fazie ligowej, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do rundy wiosennej dzięki barażom, a Raków Częstochowa zajął drugie miejsce w fazie ligowej. Zespołami, które zaszły najdalej (1/8 finału) były Lech i Raków.

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- Liga Konferencji jest skrojona pod nas. Mieliśmy dobre losowanie, bo nie trafiliśmy w pierwszych meczach na najmocniejsze drużyny. W tym sezonie mieliśmy cztery drużyny w fazie ligowej i wierzę, że w przyszłym będziemy mieć przedstawiciela w Lidze Europy. Najmniej mówimy o tym, że mistrz i wicemistrz Polski grają eliminacje Ligi Mistrzów. Jest to ogromny sukces. Teoretycznie, dwie drużyny mają szansę zagrać w Champions League - zwrócił uwagę Hajto.

53-latek wziął także na tapet reprezentację Polski pod wodzą Jana Urbana. Za jego sterami Polacy wygrali pięć meczów, zremisowali trzy i przegrali dwa - w tym najważniejszy, o mundial, ze Szwecją.

- Sytuacja się naprawiła. Mamy ten statek już bez dziur, połatał go Jan Urban. Tylko ten statek bez dziur zaczął dryfować. Mamy taki spokój, że na końcu było go już za dużo. Spokojem przegraliśmy najważniejszy mecz, ze Szwecją. Musi być spokój, ale przed tak ważnym spotkaniem, musi się coś dziać. W reprezentacji nie można polegać tylko na fajnej atmosferze. Zawsze powtarzam, że jak nie masz wyniku, to nie ma trenera na świecie, który zbuduje atmosferę - zapewnił były reprezentant Polski.

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