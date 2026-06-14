Dobre wyniki Polaków na PŚ w Augsburgu. Teraz bezpośrednie przygotowania do MŚ w Oklahomie

Zawody w Augsburgu były trzecim przystankiem Pucharu Świata slalomistów w tym sezonie. Przypomnijmy, że wcześniej w Ljubljanie oraz Pradze Biało-Czerwoni, a dokładniej Michał Pasiut i Klaudia Zwolińska wywalczyli łącznie trzy medale. W Niemczech chcieli podtrzymać już tę małą tradycję z tego sezonu i zdobyć kolejny krążek. Tym bardziej, że dotychczasowe występy naszych zawodników napawają optymizmem i pokazują, że są na właściwej drodze w przygotowaniach do najważniejszej imprezy na ten rok, czyli lipcowych mistrzostw świata w Oklahomie.

Wracając do Augsburga, Biało-Czerwoni już w piątek cieszyli się z kolejnego medalu Pucharu Świata. Jego autorką była znów Zwolińska, która stanęła na najniższym stopniu podium w swojej koronnej konkurencji, czyli K-1. W finale rywalizacji kajakowej był też Mateusz Polaczyk i ostatecznie zajął szóste miejsce. Pozostali nasi reprezentanci, czyli Hanna Danek, Dominika Brzeska, Dariusz Popiela i Michał Pasiut nie zdołali awansować do finału, choć najbliżej był ostatni z nich - gdyby nie dotknął jednej z bramek, znalazłby się w najlepszej dwunastce i mógłby walczyć o kolejny medal w tym sezonie.

W sobotę rywalizowali zaś kanadyjkarze i tutaj znów nasi reprezentanci pokazali się z dobrej strony. W finale znaleźli się Kacper Sztuba, który był drugi po pierwszym przejeździe oraz Szymon Nowobilski (12. miejsce), dla którego był to pierwszy awans do wyścigu medalowego Pucharu Świata w karierze. Całe zawody drugi z naszych zawodników zakończył na 11. pozycji, a Sztuba był szósty. Co ciekawe, gdyby lider naszej męskiej kadry w C-1 nie dotknął jednej z bramek, znalazłby się na podium.

– Przejazd był w porządku. Po czasie było widać, że jadę na poziomie podobnym do tego z kwalifikacji, a taki wynik dawałby medal. Miałbym pierwszy indywidualny medal Pucharu Świata w karierze i drugie miejsce w zawodach. Niestety na końcowym odcinku dostałem dwa punkty karne, które przekreśliły tę szansę. Z jednej strony cieszę się, że oddałem naprawdę dobry przejazd i potwierdziłem swoją formę. Z drugiej jednak jest mi bardzo przykro, bo o braku miejsca na podium zdecydował właściwie jeden drobny błąd – rozkłada ręce Sztuba. Ponadto w C-1 na 30. lokacie uplasował się Michał Wiercioch, Zwolińska była 14., a Danek 33.

Nowobilski: – Jestem zadowolony z osiągniętego wyniku. Miejsce w czołowej jedenastce to dla mnie bardzo satysfakcjonujący rezultat, tym bardziej że był to mój pierwszy w karierze finał zawodów Pucharu Świata seniorów. Kwalifikacje pojechałem naprawdę dobrze i z tego przejazdu mogę być zadowolony. Sam finał to już jednak zupełnie inna historia. Tam poziom rywalizacji jest zdecydowanie wyższy, a zawodnik musi od początku do końca jechać na pełnym ryzyku. Nie mogę zaliczyć tego przejazdu do w pełni udanych – pojawiły się błędy w dolnej części toru. Górna była całkiem dobra, ale w takiej stawce trzeba pojechać kompletny przejazd. To dla mnie cenna lekcja i motywacja do dalszej pracy. Miałem już okazję startować w finałach różnych zawodów, ale nie tej rangi co Puchar Świata seniorów. Sam fakt stanięcia na starcie obok najlepszych zawodników świata to zupełnie inne doświadczenie. Jeszcze niedawno oglądałem ich w telewizji i transmisjach internetowych, a dziś mogę rywalizować z nimi na jednym torze, przybijać piątki i gratulować sobie nawzajem przejazdów. To naprawdę wyjątkowe uczucie. Dotychczasową część sezonu oceniam pozytywnie. Wywalczyłem miejsce w kadrze seniorów, zajmując drugie miejsce w kwalifikacjach, a moje starty w Pucharze Świata były równe i dawały dużo pozytywnych sygnałów. W Tacen byliśmy w okresie bardzo ciężkiego treningu, dlatego nie oczekiwałem tam wielkiego wyniku. Z kolei start w Augsburgu wyglądał już bardzo obiecująco i daje dobre prognozy przed najważniejszymi imprezami sezonu – mistrzostwami świata, kolejnymi zawodami Pucharu Świata oraz mistrzostwami Europy. Teraz po zawodach wracamy na chwilę do domu, żeby odpocząć i zregenerować siły. Za moment wracamy jednak do mocnej pracy treningowej, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata. Chcemy być gotowi na sto procent i dalej konsekwentnie realizować nasze cele.

W niedzielę Puchar Świata w Augsburgu zakończyła rywalizacja w kayak crossie, w której wystąpiło pięcioro Polaków. Jeśli chodzi o time trial, to do wyścigów w czwórkach zakwalifikowali się Zwolińska (10. miejsce), Brzeska (18. pozycja), Polaczyk (14. lokata) i trzydziesty Tadeusz Kuchno. Z zawodami nieco wcześniej pożegnał się Jakub Brzeziński, który był 38. – Dzisiejszy przejazd nie należał do moich najlepszych, ale oceniam go całkiem pozytywnie. Fizycznie popłynąłem dobrze, ale popełniłem błąd na piątej bojce, który kosztował mnie cenne sekundy i ostatecznie przełożył się na niższą lokatę. Teraz czas na walkę w czwórkach! – mówił po time trialu Kuchno.

Ostatecznie najlepsza z naszych zawodniczek w kayak crossie okazała się Zwolińska, która wygrała eliminacje, a w ćwierćfinale była druga. To dało jej awans do półfinału, w którym była trzecia, a musiała uznać wyższość Amerykanki Evy Leibfarth i Czeszki Terezy Kneblovej. Na ćwierćfinale odpadł Polaczyk, a Brzeska i Kuchno zakończyli swoje przejazdy w kwalifikacjach.

Teraz nasi slalomiści dostaną kilka dni wolnego i rozpoczną bezpośrednie przygotowania do mistrzostw świata w Oklahomie. Zawody w Stanach Zjednoczonych odbędą się w dniach 20-25 lipca, a Puchar Świata będzie kontynuowany we wrześniu na olimpijskim torze w Vaires-sur-Marne, a finał zaplanowano w hiszpańskim La Seu. Warto też dodać, że dwa ostatnie przystanki PŚ będą już punktowane do rankingu olimpijskiego, z którego będzie można dostać się na igrzyska w Los Angeles.

Informacja Prasowa