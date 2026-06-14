FIFA odniosła się do awarii na meczu MŚ! Wydano oświadczenie

Piłka nożna

Awaria techniczna uniemożliwiła pokazanie w telewizji linii spalonego przy akcji, w której sędzia podyktował rzut karny dla Szwajcarii w meczu piłkarskich mistrzostw świata z Katarem, ale decyzja arbitrów była prawidłowa - oświadczyła FIFA. Spotkanie w Santa Clarze zakończyło się remisem 1:1.

Piłkarze wchodzą na murawę stadionu, w tle widzowie na trybunach.
Fot. PAP
Awaria techniczna uniemożliwiła pokazanie w telewizji linii spalonego przy akcji, w której sędzia podyktował rzut karny dla Szwajcarii.

Po kwadransie gry bramkarz Mahmoud Abunad sfaulował w polu karnym Remo Freulera, ale wcześniej doszło do spornej sytuacji i nie było pewności, że Szwajcar nie był na pozycji spalonej. Pokazywana w takich przypadkach na ekranach telewizorów linia spalonego była tym razem niedostępna, a sprawa nie była jednoznaczna.

 

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FIFA przyznała, że w trakcie transmisji doszło do usterki technicznej, ale nie miała ona wpływu na pracę asystenta wideo (VAR), który analizował zapis.

 

„Linie używane przez VAR do sprawdzania pozycji zawodników, w sytuacji poprzedzającej decyzję o rzucie karnym, nie wskazywały w żadnym z ujęć, że napastnik znajdował się na pozycji spalonej” – przekazano w komunikacie i podkreślono, że decyzja zespołu sędziowskiego, z głównym arbitrem Saidem Martinezem z Hondurasu na czele, była słuszna.

 

Breel Embolo w 17. minucie) wykorzystał rzut karny i zapewnił Szwajcarii prowadzenie. Katar za sprawą Boualema Khoukhiego wyrównał w czwartej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy i wywalczył pierwszy w historii punkt w MŚ.

PI, PAP
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FIFAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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