Finał ATP w s-Hertogenbosch: Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Polski tenisista, który po raz pierwszy zagra o tytuł imprezy cyklu ATP, w półfinale wygrał z rozstawionym z numerem trzecim Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 7:6 (7-4), 6:1. Jego finałowym rywalem będzie Australijczyk Alex De Minaur. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Majchrzak, notowany na 76. miejscu w światowym rankingu, bardzo dobrze zaprezentował się już w ćwierćfinale, gdy odniósł największe zwycięstwo w karierze i pokonał czwartego na liście ATP Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a.

 

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30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego kontynuuje dobrą passę w Holandii. W sobotę po raz pokonał zawodnika z czołowej 10. światowego rankingu, wygrywając z ósmym w tym zestawieniu Miedwiediewem.

 

Rosjanin w sobotę musiał rozegrać dwa spotkania - ostatniego seta ćwierćfinału z Chorwatem Marinem Cilicem, a następnie półfinał z Majchrzakiem.

 

Był to ich drugi pojedynek w cyklu ATP, Polak wygrał po raz pierwszy.

 

O pierwszy tytuł w cyklu ATP w karierze Majchrzak zagra z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minaurem, który wcześniej pokonał Francuza Adriana Mannarino 6:4, 6:0. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alex De Minaur na Polsatsport.pl.

BS, PAP
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Kamil Majchrzak vs Alex De Minaur. Polak wygra finał ATP w 's-Hertogenbosch?!
KAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA

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