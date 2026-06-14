Finał ATP w s-Hertogenbosch: Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak awansował do finału turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w ‘s-Hertogenbosch. Polski tenisista, który po raz pierwszy zagra o tytuł imprezy cyklu ATP, w półfinale wygrał z rozstawionym z numerem trzecim Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 7:6 (7-4), 6:1. Jego finałowym rywalem będzie Australijczyk Alex De Minaur. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Majchrzak, notowany na 76. miejscu w światowym rankingu, bardzo dobrze zaprezentował się już w ćwierćfinale, gdy odniósł największe zwycięstwo w karierze i pokonał czwartego na liście ATP Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a.
ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska od zawsze miała potencjał, by być wybitną? Trenerzy nie mieli wątpliwości
30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego kontynuuje dobrą passę w Holandii. W sobotę po raz pokonał zawodnika z czołowej 10. światowego rankingu, wygrywając z ósmym w tym zestawieniu Miedwiediewem.
Rosjanin w sobotę musiał rozegrać dwa spotkania - ostatniego seta ćwierćfinału z Chorwatem Marinem Cilicem, a następnie półfinał z Majchrzakiem.
Był to ich drugi pojedynek w cyklu ATP, Polak wygrał po raz pierwszy.
O pierwszy tytuł w cyklu ATP w karierze Majchrzak zagra z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minaurem, który wcześniej pokonał Francuza Adriana Mannarino 6:4, 6:0.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Alex De Minaur na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl