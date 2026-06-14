Finał NBA: San Antonio Spurs - NY Knicks. Relacja live i wynik na żywo

W nocy z soboty na niedzielę możemy poznać mistrza NBA. W serii do czterech zwycięstw, Knicks prowadzą 3-1.





Ostatnie chwile każdej z czterech dotychczasowych konfrontacji Knicks ze Spurs w tym finale miały wiele wspólnego. Wynik - bez względu na jego wymiar we wcześniejszej fazie spotkania - za każdym razem pozostawał nierozstrzygnięty na minutę przed końcem.

W pierwszym meczu Knicks prowadzili czterema punktami na 58 sekund przed syreną. W drugim Nowojorczycy zwyciężyli jednym punktem, gdy w decydującej akcji środkowy Spurs Victor Wembanyama minimalnie spudłował. Trzeci Teksańczycy wygrali czterema punktami. W czwartym Knicks wygrali ponownie jednym punktem po cudownej dobitce OG Anunoby'ego na 1,2 s przed ostatnim gwizdkiem sędziów.

A przecież w serii mógłby być teraz remis, gdyby San Antonio nie zmarnowało 29-punktowej przewagi w czwartym meczu, co okazało się największą porażką w historii finałów NBA.

Spurs prowadzili w słynnej Madison Square Garden 81:52 na 9.40 przed końcem trzeciej kwarty, ale fragment od tego momentu do ostatniej syreny przegrali 25:55, pudłując w tym okresie 29 z 35 rzutów.

W ekipie z Nowego Jorku liderem jest Jalen Brunson. Zawodnikiem tego zespołu jest też Jeremy Sochan, który karierę w NBA rozpoczął w 2022 roku w barwach Spurs, którzy wybrali go z numerem 9 w drafcie, i jeszcze w pierwszej części obecnego sezonu był zawodnikiem tej ekipy. Jest drugim Polakiem w wielkim finale. W 2009 roku o mistrzowski pierścień w barwach Orlando Magic przeciwko Los Angeles Lakers bez powodzenia walczył Marcin Gortat.

Polsat Sport