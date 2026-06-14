Finał WTA w Londynie: Donna Vekić - Emma Raducanu. Relacja live i wynik na żywo

Prawie 30-letnia Vekić (76. WTA) zagra o swoje pierwsze trofeum na poziomie touru od czasu dotarcia do finału igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal. Zmierzy się z triumfatorką US Open z 2021 roku, klasyfikowaną na 42. miejscu w rankingu Raducanu.

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Brytyjka w sobotę rozegrała dwa pojedynki. W ćwierćfinale wyeliminowała reprezentantkę Uzbekistanu Kamillę Rachimową 6:3, 7:5.

Relacja live i wynik na żywo finału na Polsatsport.pl.

BS, PAP