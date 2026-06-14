"Grbic nie trafił ze składem". Już nie możemy popełnić błędu

- Mecz z Ukrainą miał dwa oblicza – zauważa Mazur, dodając, iż dobrze się stało, że finalnie górę wzięło to drugie, lepsze oblicze. - Przegrywaliśmy już 2:0 z drużyną, która nie jest topowym zespołem. Groziła nam trzecia porażka z rzędu. Nikola Grbić w pierwszym momencie nie trafił ze składem. Majchrzak, Gomółka, Firszt, to były te złe wybory na początek tego spotkania.

Dopiero wtedy zaczęli grać lepiej

Były trener reprezentacji Polski wskazuje, że dopiero zmiany spowodowały, że Biało-Czerwoni zaczęli grać lepiej. - Ci bardziej doświadczeni gracze, choć nie tylko oni, sprawili, że zmieniliśmy oblicze. Grę poukładał Nasewicz, dobrą robotę wykonał Jakubiszak, swoje zrobił Gierżot. Przemeblowanie sprawiło, że pojawiła się skuteczność. Był blok, kontra lepiej zaczęła funkcjonować zagrywka. Z drugiej strony Ukraina zaczęła mieć problem z dogrywaniem – ocenia Mazur.

Ta wygrana była nam bardzo potrzebna po dwóch przegranych 2:3 ze Słowenią i Japonią. - To zwycięstwo da nam lepsze samopoczucie na przyszłość. Zawodnicy wrócą do Polski w dobrych nastrojach. I tu już nawet nie chodzi o samą wygraną, ale też o to, że potrafiliśmy odwrócić losy i zrobiliśmy to w dobrym stylu, a kilku zawodników pozostawiło po sobie dobre wrażenie. Wspomniałem o Nasewiczu, Jakubiszaku i Gierżocie, ale dużą wartość miał też spokój, dojrzałość, opanowanie i skuteczna gra Firleja. W przeciągu całego meczu dobrze też prezentował się Granieczny, który odbijał te piłki. Także jest się z czego cieszyć – przekonuje nasz rozmówca.

Odpowiedzialność Grbicia

Pierwszy turniej kończymy ostatecznie z 7 punktami i dwoma wygranymi w czterech spotkaniach. Jakby nie to, można by się zastanawiać, czy te eksperymenty personalne naszego trenera powinny być aż tak daleko posunięte. A tak, to możemy być umiarkowanie zadowoleni z tego, że drugi, czy nawet trzeci skład wyszły z tego turnieju z twarzą. - Wiadomo, że z jednej strony trzeba szukać na przyszłość i przebudowywać, ale wyniku też trzeba pilnować. I tu jest odpowiedzialność Grbica. Ona jest kluczowa – ocenia Mazur, którego jednak nie do końca przekonuje to, że grał drugi, czy nawet trzeci garnitur. - Ten zespół, który w danym momencie wychodzi na parkiet, to jest nasza reprezentacja. Nie zawsze musi być pierwszy garnitur na każdej pozycji, ale nasza Plus Liga jest na tyle mocna, że to zobowiązuje.

Mazura martwi też trochę to, że skomplikowaliśmy sobie sytuację w Lidze Narodów. - Nie chcę myśleć, co by było, jakbyśmy z Ukrainą przegrali. Teraz jednak mamy turniej u siebie, w Gliwicach i musimy to wykorzystać. Zakładam, że trener Grbić dokona korekt i wyciągniemy z tego drugiego turnieju maksa. Musimy to zrobić. Takie dwa sety, jak te z Ukrainą, nie mogą się powtórzyć. W sumie zrobiliśmy chyba z 19 błędów, styl nie był najlepszy i zaczynało się robić minorowo, bo ta drużyna zaczynała się już nawet rozpadać. Dobrze, że zmiany w składzie to wszystko odwróciły.

Kalkulatory pójdą teraz w ruch

W sumie to aż dziwne, że ten pierwszy turniej tak źle się dla nas ułożył. Zaczęliśmy od 3:0 z Kubą i choć zdawaliśmy sobie sprawę, że rywal nie do końca jest w tej swojej najlepszej wersji, to jednak mieliśmy nadzieję, że z tych trzech pozostałych spotkań wyciągniemy więcej. - Coś jednak wyciągnęliśmy. Te trzy mecze kończone tie-breakiem są szkoleniowo bardzo dobre. Raz, że materiał do analizy, a dwa, że dają drużynie większej pewności siebie. Dwa tie-breaki przegraliśmy, ale w tym trzecim w końcu się przełamaliśmy. Uratowaliśmy taką naszą renomę, bo jednak trzy razy dostać w ucho, to byłoby o ten jeden raz za dużo – zwraca uwagę Mazur.

Jakby nie spojrzeć kalkulatory pójdą teraz w ruch, bo żeby zmieścić się w finałowej ósemce będziemy musieli teraz mocno popracować.- Jasne, że będą obliczenia, że ekonomiści policzą, ile trzeba nam do pełni szczęścia, ale i bez tego wiem, że plan na Gliwice, to 12 punktów. Bo trzeba mieć jakiś komfort, jadąc na ostatni turniej, gdzie gramy z Brazylią, Bułgarią, Francją i Stanami. Mając taki poważny zestaw, nie można sobie pozwolić na żadną stratę w domowym turnieju. Nie możemy przecież zakładać, że w tym ostatnim wygramy wszystko – Mazur nie ma żadnych wątpliwości.

Plusy. Jest długa lista nazwiska

A wracając do pierwszego turnieju, to nie sposób nie dostrzec kilku personalnych pozytywów. Mazur specjalnie dla nas je wylicza. - Z dobrej strony pokazał się Granieczny. Zaprezentował wysoki poziom w przyjęciu i w defensywie. Kolejny plus to Nasewicz, który dźwignął ciężar. On ma w sobie pragnienie walki i wygrywania. Czasem robił błędy w kluczowych momentach, ale jak nabierze regularności, to będzie lepiej. Widać u niego jakość. Grbić musi też główkować w sprawie Lemańskiego, bo czy to mu się podoba, czy nie, to pokazał on, że warto wziąć go pod uwagę. Podobnie jak Jakubiszaka. No i na koniec wyróżnienie dla Firleja. Czasem go nie doceniamy, ale on był tym regulatorem naszej gry. I jak nie funkcjonowały skrzydła, to odważnie zaczął grać środkiem. To taki rozgrywający bez kompleksów – kwituje Mazur.