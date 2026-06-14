Haiti postawiło się faworytom. Wymęczone zwycięstwo na MŚ.

Reprezentacja Szkocji od początku starała się narzucić swoje tempo gry rywalom. Z szarżą na bramkę Haitańczyków ruszył Scott McTominay, ale zawodnik Napoli trafił zaledwie w słupek.

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Przełom nastąpił w 28. minucie, gdy do futbolówki dopadł John McGinn. Szkot wykorzystał zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu swojej drużyny i uderzył piłkę na skraju pola karnego. Szkoci wreszcie trafili do bramki i zapowiadało się, że worek z golami dopiero się otwiera.

Tak się jednak nie stało. Znacznie bardziej aktywni od drugiej połowy byli Haitańczycy, a swoich sił w ataku próbował Ruben Providence. Szkoci wyraźnie opadli z sił i nie wydawali się być gotowi na podwyższenie prowadzenia. Ta bezczynność mogła zostać ukarana w samej końcówce. Najlepszą okazję ku temu miał Frantzdy Pierrot, ale jego strzał minął bramkę.

W końcu Szkoci dowieźli upragnione zwycięstwo do końca, choć ich styl gry pozostawiał wiele do życzenia. Zawodnicy Haiti z kolei, mimo porażki mogli opuścić boisko z podniesioną głową, prezentując walkę do samego finiszu spotkania.

Haiti - Szkocja 0:1 (0:1)

Bramki: John McGinn (28)

Haiti: Johnny Placide - Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience - Louicius Deedson (Josue Casimir 61), Danley Jean-Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence (Yassin Fortune 85) - Wilson Isidor (Lenny Joseph 76), Frantzdy Pierrot.

Szkocja: Angus Gunn - Aaron Hickey (Nathan Patterson 75), Jack Hendry, Andrew Robertson, Grant Hanley - Ben Doak (Ryan Christie 75), Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn (Kenny McLean 83) - Lawrence Shankland (Findlay Curtis 83), Che Adams (Lyndon Dykes 75).

Żółte kartki - Haiti: Jean-Ricner Bellegarde. Szkocja: Aaron Hickey, Findlay Curtis, Kenny McLean.

Sędzia: Mustapha Ghorbal (Algieria). Widzów: 64 146.

PI, Polsat Sport