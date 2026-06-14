Gol w 89. minucie zmienił wszystko! Wielkie emocje w meczu Holandii z Japonią

W niedzielny wieczór mundialową rywalizację rozpoczęła grupa F. Wyjątkowa z punktu widzenia polskich kibiców, bo to właśnie w niej - w przypadku powodzenia w barażach - graliby Biało-Czerwoni. Po marcowej porażce ze Szwecją podopieczni Jana Urbana pożegnali się jednak z marzeniami o występie na mistrzostwach świata.

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W grupie F, obok Szwecji, znalazły się reprezentacje Tunezji, Holandii i Japonii. W niedzielny wieczór na boisko wybiegły dwie ostatnie.

Choć "Oranje" mieli znaczną przewagę w posiadaniu piłki, nie potrafili przełożyć jej na realne zagrożenie pod bramką Ziona Suzukiego. Po pierwszej połowie wypracowali sobie xG na poziomie 0,41. Japończycy byli jeszcze mniej konkretni w ofensywie, oddając ledwie trzy strzały przez 45 minut. Na przerwę drużyny zeszły przy wyniku 0:0.

Zaledwie sześć minut po rozpoczęciu drugiej połowy Virgil van Dijk przełamał impas. Środkowy obrońca został w polu karnym Japonii po stałym fragmencie gry i głową wykończył dośrodkowanie Ryana Gravenbercha.

Holendrzy nie nacieszyli się jednak długo z prowadzenia. W 57. minucie Japonia doprowadziła do wyrównania. Barta Verbruggena pokonał Keito Nakamura.

Spotkanie wyraźnie nabrało rumieńców, a oba zespoły chciały walczyć o pełną pulę. W 64. minucie do tego celu przybliżyli się Holendrzy, którzy wrócili na prowadzenie. Do siatki trafił bowiem Crysencio Summerville.

Im bliżej było końca meczu, tym bardziej "Oranje" skupiali się na obronie korzystnego wyniku. Japończycy grali natomiast odważnie i zostali za to nagrodzeni. W 89. minucie bramkę zdobył Daichi Kamada, od którego piłka odbiła się po strzale Kokiego Ogawy.

W doliczonym czasie gry obie drużyny miały swoje szanse, ale więcej goli już nie padło. Holandia i Japonia podzieliły się więc na inaugurację punktami.

Holandia - Japonia 2:2 (0:0)

Bramki: Virgil van Dijk 51, Crysencio Summerville 64 - Keito Nakamura 57, Daichi Kamada 89

Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hencke, van Dijk, van de Ven - Gravenberch (Ake 81), de Jong, Reijnders (Koopmeiners 70) - Summerville (Timber 70), Gakpo (Brobbey 85), Malen (Depay 70)

Japonia: Suzuki - Watanabe (Sugawara 75), Taniguchi, Ito - Doan (Tomiyasu 75), Sano, Kamada, Nakamura, Kubo (Ogawa 75), Maeda (Ito 66) - Ueda (Shiogai 84)