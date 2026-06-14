Jaki ojciec, taki syn! Kołecki junior ze złotym medalem

Inne

Daniel Kołecki (MGLKS Tarpan Mrocza), syn mistrza i wicemistrza olimpijskiego Szymona, został mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów w kategorii 95 kg. Na pomoście w Radomsku uzyskał w dwuboju 360 kg (161/199).

Mężczyzna podnosi sztangę nad głową w trakcie zawodów w podnoszeniu ciężarów.
fot. PAP
Kołecki junior

Kołecki junior triumfował także zarówno w rwaniu, jak i podrzucie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zaskakująca deklaracja Baraniewskiego

 

Drugi był Michał Jaworski (CLKS Mazovia Ciechanów) - 357 kg (160/197), a trzeci Patryk Sawulski (KPC Górnik Polkowice) 330 kg (149/181).

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPODNOSZENIE CIĘŻARÓWSZYMON KOŁECKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wiktor Głazunow: Zawsze za cel obieram walkę o medale, a jak będzie, to zobaczymy
Zobacz także

Dobry początek Mistrzostw Europy w wykonaniu Polaków

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 