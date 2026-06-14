Jaki ojciec, taki syn! Kołecki junior ze złotym medalem
Daniel Kołecki (MGLKS Tarpan Mrocza), syn mistrza i wicemistrza olimpijskiego Szymona, został mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów w kategorii 95 kg. Na pomoście w Radomsku uzyskał w dwuboju 360 kg (161/199).
Kołecki junior
Kołecki junior triumfował także zarówno w rwaniu, jak i podrzucie.
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Drugi był Michał Jaworski (CLKS Mazovia Ciechanów) - 357 kg (160/197), a trzeci Patryk Sawulski (KPC Górnik Polkowice) 330 kg (149/181).Przejdź na Polsatsport.pl
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