Jeremy Sochan mistrzem NBA! Pierwszy tytuł od 53 lat

Knicks po raz trzeci okazali się najlepsi w NBA. Poprzednie dwa tytuły wywalczyli 1970 i 1973 roku. Na występ w wielkim finale czekali od 1999 roku, gdy w decydującej batalii ulegli... Spurs (1-4).

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23-letni Sochan, który w sobotę pojawił się na parkiecie na kilka ostatnich sekund, karierę w NBA rozpoczął w 2022 roku w barwach Spurs. Klub z Teksasu wybrał go wtedy z numerem dziewiątym w drafcie i jeszcze w pierwszej części obecnego sezonu był jego zawodnikiem. Po rozwiązaniu kontraktu w lutym związał się z Nowojorczykami i teraz został pierwszym polskim koszykarzem, który założy mistrzowski pierścień. Przed nim w finale, w 2009 roku w barwach Orlando Magic, przeciwko Los Angeles Lakers bez powodzenia walczył Marcin Gortat.

Nowjorczycy, którzy w finale wystąpili po raz pierwszy od 1999 roku, po raz trzeci okazali się najlepszym zespołem NBA. Wcześniej po tytuł sięgnęli w 1970 i 1973 roku.

Najwięcej w historii - 18 tytułów - ma na koncie ekipa Boston Celtics.

San Antonio Spurs - New York Knicks 90:94

PI, PAP