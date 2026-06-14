Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Skrót finału ATP w s-Hertogenbosch (WIDEO)
Kamil Majchrzak triumfował po raz pierwszy w karierze w turnieju z cyklu ATP. W finale imprezy rangi 250 w holenderskim ‘s-Hertogenbosch polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minaurem 6:3, 2:6, 7:6 (7-5).
Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Skrót finału ATP w s-Hertogenbosch (WIDEO)
Majchrzak, notowany do tej pory na 76. miejscu listy ATP, w drodze do pierwszego w karierze finału pokonał m.in. czwartego w świecie Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a (w ćwierćfinale) oraz ósmego w rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (w półfinale).
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W tie-breaku niedzielnego finału wykorzystał już pierwszą piłkę meczową - de Minaur popełnił wówczas podwójny błąd serwisowy.
Skrót finału Kamil Majchrzak - Alex De Minaur:
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