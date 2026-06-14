Kamil Majchrzak - Alex De Minaur. Skrót finału ATP w s-Hertogenbosch (WIDEO)

Majchrzak, notowany do tej pory na 76. miejscu listy ATP, w drodze do pierwszego w karierze finału pokonał m.in. czwartego w świecie Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a (w ćwierćfinale) oraz ósmego w rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (w półfinale).

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W tie-breaku niedzielnego finału wykorzystał już pierwszą piłkę meczową - de Minaur popełnił wówczas podwójny błąd serwisowy.

Skrót finału Kamil Majchrzak - Alex De Minaur:

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BS, PAP