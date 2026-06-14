Kolejny polski sukces na mistrzostwach Europy! Mamy srebrny medal
Polacy z kolejnym medalem mistrzostw Europy w sprincie kajakowym! Tym razem po srebrny medal w konkurencji K1 na 500 metrów zdobyła Anna Puławska.
Kajakarka Anna Puławska zdobyła w portugalskim Montemor srebrny medal mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K1 500 m. Polka w bardzo zaciętym finale przegrała z Niemką Pauline Jagsch o 0,84 s. Trzecia była Węgierka Zsoka Csikos.
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Puławska powtórzyła wynik z ubiegłorocznej edycji ME, wówczas była wolniejsza tylko od Csikos, którą tym razem wyprzedziła o... 0,02 s.
W sobotę Biało-Czerwoni wywalczyli cztery medale - Alex Borucki został mistrzem Europy w konkurencji K1 na 500 m, srebro wywalczyły kajakarki w K4 500 m, a brąz kanadyjkarka Dorota Borowska w C1 200 m i z Mileną Mackiewicz w C2 200 m.Przejdź na Polsatsport.pl