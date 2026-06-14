Liga Narodów siatkarzy: Polska - Ukraina. Relacja live i wynik na żywo

W VNL 2026 gra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn rywalizuje w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

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Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia, podobnie jak w ubiegłym roku, gospodarzem będzie miasto Ningbo w Chinach.

Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkania w VNL 2026 rozgrywa na turnieju w Linyi w Chinach. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia są kolejno Kuba (10 czerwca), Słowenia (11 czerwca), Japonia (12 czerwca) oraz Ukraina (14 czerwca).

W pierwszym meczu siatkarze Grbicia pewnie pokonali Kubańczyków, triumfując bez straty seta. W kolejnych nie poszło im jednak tak dobrze - przegrali po tie-breakach kolejno ze Słowenią i Japonią.

- Jestem zadowolony z tego, że potrafiliśmy wrócić do gry. Mieliśmy swoje szanse, ale powtórzę się, że to bardzo długi proces i cieszę się, że mamy teraz dzień wolny, szczególnie po tym, że rozegraliśmy dwa tie-breaki. Mam nadzieję, że zregenerujemy się i zagramy lepiej - powiedział trener reprezentacji po porażce z Japonią.

Jak Biało-Czerwoni poradzą sobie w starciu ze Ukrainą?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina w niedzielę od godziny 07.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport