Majchrzak musiał powstrzymać się od łez. Oto, co powiedział po wielkim zwycięstwie

Tenis

- To jest bardzo emocjonalny moment dla mnie, nie będę kłamał - przyznał Kamil Majchrzak po zwycięstwie w turnieju ATP w 's-Hertogenbosch.

Kamil Majchrzak z pucharem i mikrofonem na podium po zwycięstwie w turnieju.
fot. Polsat Sport
Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w 's-Hertogenbosch!

Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w 's-Hertogenbosch! W wielkim finale Polak pokonał Aleksa de Minaura 6:3, 2:6, 7:6. To pierwszy taki sukces w karierze tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

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Tuż po zakończeniu spotkania 30-latek odebrał trofeum i zabrał głos na temat całego wydarzenia.

 

- Gratulacje dla Aleksa. Wiem, że nie takiego rozstrzygnięcia się spodziewałeś, ale myślę, że to była walka do końca, rozstrzygająca się dosłownie o włos - przekazał.

 

- To jest bardzo emocjonalny moment dla mnie, nie będę kłamał. Postaram się powstrzymać się od łez - dodał.

 

Następnie tenisista podziękował trenerom, rodzicom, żonie oraz wszystkim, którzy "pchali go do przodu w dobrych i złych momentach jego tenisowego życia".

 

- Nie mógłbym wymarzyć sobie lepszych osób wokół siebie niż te, które mam. Jeżeli słyszycie to teraz, raz jeszcze dziękuję wszystkim za wsparcie - oznajmił.

 

Na koniec Majchrzak wyznał, że ma zamiar wrócić do Holandii.

 

- Z pewnością powrócę tutaj jeszcze nieraz. To była wielka przyjemność grać tutaj przy tak żywiołowej publiczności. Dziękuję nie tylko Holendrom, którzy przyszli dzisiaj na finał, ale również Polakom mieszkającym w Holandii, którzy licznie pojawili się na trybunach - podsumował.

 

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