MŚ 2026: Terminarz poniedziałkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.



Przed nami piąty dzień tego wydarzenia. Kibiców czeka moc piłkarskich wrażeń - rozegrane zostaną aż cztery mecze. Wszystko zacznie się już o godzinie 1 w nocy od starcia Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Później Szwecja zagra z Tunezją, Belgia - z Egiptem, a Hiszpania - z Republiką Zielonego Przylądka.

MŚ 2026: Mecze 14.06. Kto gra, o której godzinie?

Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (01:00)

Grupa F: Szwecja - Tunezja (04:00)

Grupa H: Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka (18:00)

Grupa G: Belgia - Egipt (21:00)