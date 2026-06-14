Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Siatkówka

W pierwszym turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski rywalizowali w chińskim Linyi. Drużyna trenera Nikoli Grbicia odniosła dwa zwycięstwa i poniosła dwie porażki. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026.

Grupa siatkarzy w czerwonych strojach cieszy się ze zwycięstwa, przytulając się na boisku.
fot. FIVB
Najlepsze akcje reprezentacji Polski w siatkówce. Liga Narodów 2026.

Polscy siatkarze w pierwszym tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Udanie rozpoczęli rozgrywki, pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

 

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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają w dniach 24-28 czerwca. Na turnieju w Gliwicach zmierzą się z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.

 

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.

 

Asy serwisowe:

 

 

Punktowe bloki:

 

 

Efektowne ataki:

 

 

Najdłuższe akcje:

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

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