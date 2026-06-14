Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)
W pierwszym turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski rywalizowali w chińskim Linyi. Drużyna trenera Nikoli Grbicia odniosła dwa zwycięstwa i poniosła dwie porażki. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026.
Asy serwisowe reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Linyi
Punktowe bloki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Linyi
Najlepsze ataki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Linyi
Najdłuższe akcje reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Linyi
Polska - Kuba. Skrót meczu
Slowenia - Polska. Skrót meczu
Japonia - Polska. Skrót meczu
Ukraina - Polska. Skrót meczu
Polscy siatkarze w pierwszym tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Udanie rozpoczęli rozgrywki, pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.
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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają w dniach 24-28 czerwca. Na turnieju w Gliwicach zmierzą się z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.
Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.
Asy serwisowe:
Punktowe bloki:
Efektowne ataki:
Najdłuższe akcje:
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