Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Polscy siatkarze w pierwszym tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Udanie rozpoczęli rozgrywki, pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają w dniach 24-28 czerwca. Na turnieju w Gliwicach zmierzą się z Belgią, Turcją, Niemcami oraz Argentyną.

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.

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Punktowe bloki:

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Efektowne ataki:

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Najdłuższe akcje:

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WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport