Nikola Grbić podsumował turniej Ligi Narodów. "Duża lekcja"

Biało-Czerwoni mają za sobą cztery mecze w tej edycji Ligi Narodów. Siatkarze znad Wisły odnieśli zwycięstwa nad narodowymi drużynami Kuby i Ukrainy, natomiast musieli przełknąć gorycz porażki w starciach ze Słowenią i Japonią.

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Nikola Grbić w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim wypowiedział się na temat wygranego w niedzielę starcia z Ukrainą. Polacy triumfowali, chociaż w pewnym momencie przegrywali dwoma setami.

- Jestem bardzo zadowolony z wyniku. Wynik jest potwierdzeniem tego, co robimy cały czas. Mamy mentalność, którą ja chcę, czyli zawodnicy wiedzą, że każda piłka jest ważna i może zrobić różnicę. Nie ważne, czy jest 2:0 dla nas, czy przegrywamy 0:2. Nie gramy na czas, gramy na punkty. Dlatego jestem bardzo zadowolony, bo robiliśmy swoje. Oczywiście, gdyby Ukraina kontynuowała taką grę, jak w pierwszych dwóch setach, byłoby nam trudniej - powiedział selekcjoner. - To zwycięstwo ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o motywację, a nie tylko w kontekście pozycji w tabeli. Pewność siebie będzie teraz duża.

Podczas tego turnieju Grbić dał szansę wielu młodym siatkarzom, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia reprezentacyjnego.

- To duża lekcja. Mam jasny obraz charakteru zawodników, bo mogę widzieć, jak kto reaguje. Zobaczyłem, jak zachowują się w trudnym momencie: po przegranym secie czy przegranej piłce. Widzę, jak są skoncentrowani i co mogą nam dać. To był ważny turniej, żebym ich poznał, bo z wieloma nie miałem szansy pracować wcześniej. Jestem zadowolony - ocenił.

Następny turniej Ligi Narodów Biało-Czerwoni rozegrają w dniach 24-28 czerwca w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno: Belgowie, Turcy, Niemcy i Argentyńczycy.



Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport