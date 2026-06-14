Perugia ogłosiła drugi transfer! Siatkarz zmienił klub po... dziesięciu latach
Giovanni Sanguinetti został nowym zawodnikiem Sir Susa Scai Perugia. To siatkarz reprezentacji Włoch, który gra na pozycji środkowego.
Giovanni Sanguinetti (rocznik 2000) swą dotychczasową karierę klubową spędził w Modena Volley, którego barwy reprezentował przez dekadę, od 2016 roku. Zaczynał w zespołach młodzieżowych, a w sezonie 2019/20 dołączył do pierwszej drużyny. W 2023 roku wywalczył z ekipą z Modeny Puchar CEV.
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W młodzieżowych reprezentacjach Włoch występował od 2018 roku, a w 2023 znalazł się w pierwszej reprezentacji, z którą wywalczył srebro mistrzostw Europy (2023) i srebro Ligi Narodów (2025) oraz zagrał na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.
– Po długim pobycie w Modenie, telefon z Perugii był szansą, której nie mogłem przegapić. Narodziłem się dla siatkówki w Modenie i jestem wdzięczny za szanse, jakie otrzymałem przez lata, ale możliwość gry w tak dużym zespole jak Perugia to dodatkowa motywacja, której potrzebowałem, a także krok naprzód w mojej karierze – powiedział Giovanni Sanguinetti.
Środkowy mierzy 202 cm wzrostu i ma znakomite warunki fizyczne, co w połączeniu z szybkością i siłą w ofensywie, czynią go jednym z najciekawszych środkowych obrońców swojego pokolenia.
– Moją mocną stroną jest bez wątpienia atak. To obszar, w którym mogę wyrazić siebie najbardziej naturalnie, ale ciężko pracuję również nad poprawą w tych aspektach, w których mam braki – zaznaczył nowy siatkarz Perugii.
– Perugia walczy o każde trofeum i jest ambitną drużyną. Konkurencja jest zacięta i mam nadzieję, że w trakcie sezonu czeka nas wiele ekscytujących wyzwań... Znając ambicje klubu, najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłoby zdobycie jak największej liczby trofeów i przyczynienie się do sukcesu drużyny – dodał Sanguinetti.
Giovanni Sanguinetti to drugi nowy siatkarz oficjalnie ogłoszony przez Perugię. Wcześniej poinformowano, że drużynę wzmocni belgijski atakujący Ferre Reggers. W ekipie triumfatora Ligi Mistrzów nadal będzie występował reprezentant Polski Kamil Semeniuk.Przejdź na Polsatsport.pl