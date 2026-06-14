Perugia ogłosiła drugi transfer! Siatkarz zmienił klub po... dziesięciu latach

Giovanni Sanguinetti (rocznik 2000) swą dotychczasową karierę klubową spędził w Modena Volley, którego barwy reprezentował przez dekadę, od 2016 roku. Zaczynał w zespołach młodzieżowych, a w sezonie 2019/20 dołączył do pierwszej drużyny. W 2023 roku wywalczył z ekipą z Modeny Puchar CEV.

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W młodzieżowych reprezentacjach Włoch występował od 2018 roku, a w 2023 znalazł się w pierwszej reprezentacji, z którą wywalczył srebro mistrzostw Europy (2023) i srebro Ligi Narodów (2025) oraz zagrał na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

– Po długim pobycie w Modenie, telefon z Perugii był szansą, której nie mogłem przegapić. Narodziłem się dla siatkówki w Modenie i jestem wdzięczny za szanse, jakie otrzymałem przez lata, ale możliwość gry w tak dużym zespole jak Perugia to dodatkowa motywacja, której potrzebowałem, a także krok naprzód w mojej karierze – powiedział Giovanni Sanguinetti.

Środkowy mierzy 202 cm wzrostu i ma znakomite warunki fizyczne, co w połączeniu z szybkością i siłą w ofensywie, czynią go jednym z najciekawszych środkowych obrońców swojego pokolenia.

– Moją mocną stroną jest bez wątpienia atak. To obszar, w którym mogę wyrazić siebie najbardziej naturalnie, ale ciężko pracuję również nad poprawą w tych aspektach, w których mam braki – zaznaczył nowy siatkarz Perugii.

– Perugia walczy o każde trofeum i jest ambitną drużyną. Konkurencja jest zacięta i mam nadzieję, że w trakcie sezonu czeka nas wiele ekscytujących wyzwań... Znając ambicje klubu, najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłoby zdobycie jak największej liczby trofeów i przyczynienie się do sukcesu drużyny – dodał Sanguinetti.

Giovanni Sanguinetti to drugi nowy siatkarz oficjalnie ogłoszony przez Perugię. Wcześniej poinformowano, że drużynę wzmocni belgijski atakujący Ferre Reggers. W ekipie triumfatora Ligi Mistrzów nadal będzie występował reprezentant Polski Kamil Semeniuk.

Polsat Sport, sirsafetyperugia.it